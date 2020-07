Heger reaguje na Ficove obvinenia: Minister drsne zareagoval, expremiéra rozhodne nešetril!

Robert Fico je nebezpečný populista a jeho znalosti o ekonomike boli vždy mizerné.

Na zrušenie bankového odvodu vyzývala niekoľkokrát Národná banka Slovenska (NBS) na čele s bývalým podpredsedom Smeru-SD Petrom Kažimírom. Povedal to v pondelok v reakcii na tlačovú konferenciu predsedu opozičného Smeru-SD o zrušení bankového odvodu minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Šéf rezortu financií vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol, že Fico sa nevie zmieriť so skutočnosťou, že prehral voľby a rozpadla sa mu strana. "Fico je nebezpečný populista, ktorý so svojimi druhmi systematicky ruinoval našu ekonomiku, pričinil sa o zničenie oboch dôchodkových pilierov, o zničenie podnikateľského prostredia a nechal svojich Bašternákov a skorumpovaných sudcov okrádať každého, kto sa poctivo živí," povedal Heger. Či zverejní a zdôvodní dohodu s bankami o zrušení bankového odvodu, ako ho vyzval Fico, však neuviedol. Podľa Hegera je pre neho pochvala, keď ho kritizuje bývalá vláda, pretože to znamená, že jeho kroky sú správne. "Ideme opačnou cestou ako oni. Lebo oni viedli Slovensko do skazy. My sme zvolili opačný kurz. Chceme urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť," dodal Heger.

Predseda Smeru-SD nesúhlasí so zrušením bankového odvodu, ktoré je súčasťou balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Lex korona). Fico pripomenul, že banky mali vlani napriek bankovému odvodu rekordný zisk, a preto na takýto krok nie je dôvod. Upozornil, že zrušením odvodu a ďalšími krokmi vlády si banky prilepšia v tomto roku takmer o 400 miliónov eur. Fico v pondelok kritizoval aj novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorú vláda predložila do parlamentu. Tento materiál podľa neho poslanci nemali možnosť na finančnom výbore dostatočne prerokovať, je všeobecný a hovorí o zvýšení výdavkov vo výške 7,8 miliardy eur, čo je takmer polovica štátneho rozpočtu. Pri súčasnom výpadku príjmov vo výške 1,4 miliardy eur ide o schodok rozpočtu 9,2 miliardy eur. Vládu vyzval, aby špecifikovala, na čo chce peniaze využiť.