Veľká fotogaléria najjasnejšej kométy za posledných 13 rokov: Kde presne môžete pozorovať Neowise?

Na oblohe sa začalo ďalšie zaujímavé vesmírne divadlo.

V týchto dňoch môžu zvedavci aj voľným okom pozorovať jedinečnú kométu Neowise, ktorá je označená aj ako C/2020 F3. Dosahuje pomerne vysokú jasnosť, a tak na jej videnie netreba ďalekohľad. Kométa má dokonca aj povestný chvost a najlepšie si ju môžete obzrieť hodinu po západe slnka.

Kométa C/2020 F3 Neowise je najjasnejšou kométou za posledných 13 rokov. „Jasnejšia bola len kométa McNaught, ktorá však bola dobre viditeľná len z južnej pologule. Od nás bola lepšie pozorovateľná iba kométa Hale-Bopp a to bolo ešte v roku 1997,“ uviedol riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote Pavol Rapavý. Kométu prvýkrát spozorovali astronómovia koncom marca, no najlepšie ju vidieť až tento mesiac a malo by to trvať do konca augusta.

Neowise sa začiatkom júla priblížila k Slnku, čo spôsobilo výbuch plynov a prachu z ľadového povrchu kométy a tak sa vytvoril jej jasný chvost. „Od nedele je kométu možné vidieť aj na večernej oblohe, nízko nad obzorom. Môžeme ju pozorovať hodinu po západe až po východ slnka,“ doplnil riaditeľ. Najlepší čas na jej pozorovanie je teda zhruba po 22.00 hod. nízko nad severozápadným obzorom. Momentálne sa nachádza v súhvezdí Rys, odkiaľ sa presunie do súhvezdia Veľkej medvedice pod známym Veľkým vozom.

„Do konca júla bude viditeľná aj voľným okom a do konca augusta malým ďalekohľadom,“ ozrejmil Rapavý. Na pozorovanie je najideálnejšie nájsť si miesto s najväčšou tmou, kde by nerušil svetelný smog a vyvýšené miesto, kde nebudú vo výhľade prekážať domy a iné objekty. Milovníci nočnej oblohy môžu navštíviť aj hvezdáreň, ktorá ponúka každý piatok večerné pozorovanie.