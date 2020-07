Ďalšia opísaná diplomovka?! Gröhling mal titul získať pochybným spôsobom: Minister reaguje

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) považuje svoju diplomovú prácu v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde titul získal. Agentúre SITA zaslal stanovisko ministra odbor komunikácie rezortu školstva.

Denník N v pondelok informoval, že Gröhling mal získať svoj titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling mal navyše v čase škandálu Borisa Kollára (Sme rodina) požiadať Paneurópsku vysokú školu, aby stiahla jeho práce z webu knižnice.

„Prácu som napísal a obhájil pred 11 rokmi. Je v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili na škole. Nedá sa ju posudzovať podľa dnešných pravidiel. Už vôbec nie podľa pravidiel z iných škôl," ozrejmil minister. Poukázal na to, že pokračovať v bakalárke a dopísať ju ako diplomovú prácu školy štandardne umožňujú. Zvyšuje to síce zhodu, ale je to podľa jeho slov povolené.

„Smernica dekana na BVŠP (Bratislavskej vysokej škole práva, skorší názov Paneurópskej vysokej školy, pozn. SITA) v tom čase umožňovala, aby maximálne 50 percent diplomovej práce tvorila bakalárka. Ja to mám na úrovni 33 percent. Škola navyše nemala určené žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, aká je povolená miera citácií a parafráz. Aj dnes je to rôzne. Niekde sa povoľuje zhoda 40 percent, niekde 30 percent. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach povoľuje na dizertačných prácach zhodu 50 percent, prípadne aj viac. Niekde nie je hranica žiadna," dodal Gröhling.

Minister zastáva názor, že všetky podmienky splnil a prácu obhájil. Zdôraznil, že na texty odkazuje pod čiarou alebo priamo v texte. „Dnes po 11 rokoch sa to nedá hodnotiť podľa iných pravidiel z iných škôl. Možno Paneurópska medzičasom zmenila pravidlá, ale pred 11 rokmi ich mala jasne dané a ja som ich štandardne splnil," objasnil šéf rezortu školstva. Doplnil, že v licenčnej zmluve neumožnil zverejnenie práce. „Napriek tomu práca 11 rokov visela na webe a stále je možné vidieť ju v knižnici. Školu som upozornil a prácu z webu stiahli," uzavrel Gröhling.