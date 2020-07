Trump zdieľal na Twitteri kontroverzný príspevok: Všetci o COVID-19 klamú!

Americký prezident Donald Trump v noci na svojom twitterovom účte s viac ako 80 miliónmi sledujúcich šíril tvrdenie, že zdravotnícki experti vrátane amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) hovoria nepravdy o chorobe covid-19.

Zdieľal príspevok, podľa ktorého "všetci klamú", a to s cieľom poškodiť americkú ekonomiku. Trump tak urobil v čase nového rozmachu nákazy a silnejúceho napätia medzi Bielym domom a odborníkmi na verejné zdravie. Bilancia potvrdených infekcií v Spojených štátoch v poslednom týždni rástla takmer o 60 000 prípadov denne, čo je skoro dvojnásobné tempo oproti aprílovému vrcholu epidémie. Trump však na verejnosti nepripúšťa, že by sa situácia v USA zhoršovala, čo ho stavia do konfliktu so zdravotníckymi činiteľmi.

Minulý týždeň napríklad kritizoval CDC za jeho "nepraktické" odporúčanie okolo obnovy prezenčnej výučby na školách. V nedeľu večer potom americké médiá písali o snahe Bieleho domu zdiskreditovať epidemiológa Anthonyho Fauciho, ktorý ako člen federálneho krízového štábu opakovane vyjadril výhrady k uvoľňovaniu karanténnych opatrení v niektorých štátoch.

Twitterový príspevok zdieľaný prezidentom si berie na mušku okrem CDC a lekárov tiež médiá a Demokratickú stranu. "Všetci klamú (o covid-19). CDC, médiá, demokrati, naši doktori, nie všetci, ale väčšina," napísal Chuck Woolery, bývalý moderátor súťažných relácií a známy stúpenec Republikánskej strany. "Myslím, že celé je to o (novembrových prezidentských) voľbách a o tom zabrániť ekonomike, aby sa vrátila späť, čo je o voľbách. Mám toho plné zuby," pokračoval tweet, ktorého autor svoje tvrdenia nedoložil konkrétnymi príkladmi.

Wooleryho slová vyvolali reakcie novinárov i zdravotníkov. "Neklameme. Naozaj je to dosť hrozné vidieť ľudí umierať na covid-19. A nie je to o voľbách. V skutočnosti je to stále o tom umieraní," napísal na twitteri Craig Spencer z nemocnice New York Presbyterian Hospital. "Tiež mám toho plné zuby," dodal. Reportér Kyle Cheney z magazínu Politico hodnotil Wooleryho tvrdenia ako "ťažko nepravdivé". "Je ťažké vystihnúť, aké nebezpečné je, že prezident pri vyčíňaní pandémie použije najsilnejší komunikačný megafón na svete, aby povedal, že vedci a doktori sú skoro všetci politicky motivovaní klamári," komentoval Trumpovo rozhodnutie daný príspevok zdieľať.