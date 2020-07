Skokan chce vyhrať titul doma: Už v minulej sezóne hral Poprad výborne

Vracia sa do klubu, kde s hokejom začínal! Skúsený útočník Dávid Skokan (31) sa rozhodol v kariére pokračovať v rodnom Poprade. Naposledy kapitán Košíc pre denník Nový Čas prezradil, že mal aj ponuky zo zahraničia, ale kvôli pandémii koronavírusu sa s rodinou rozhodli zostať na Slovensku. Navyše ho veľmi láka získať s Kamzíkmi vytúžený slovenský titul!

Dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Dávid Skokan zažil v minulom ročníku vydarenú sezónu. V Košiciach nosil na drese kapitánske céčko a v 53 dueloch nazbieral rovnaký počet bodov za 18 gólov a 35 asistencií. Aj to určite zavážilo, že o jeho služby mal intenzívny záujem Poprad, s ktorým podpísal kontrakt na budúci ročník.

„Mal som viacero ponúk zo Slovenska i zo zahraničia, ale po debate s rodinou som sa rozhodol zostať doma. Poprad je môj materský klub a myslím si, že teraz nastal ten správny čas vrátiť sa tam, kde som hokejovo vyrastal. Navyše situácia vo svete ohľadne koronavírusu nie je stále ideálna, takže s tromi deťmi bude jednoduchšie zostať na Slovensku,“ vyjadril sa na úvod Skokan, ktorého zaujala aj vízia popradského klubu. „Tréner Mikula je dobrý kouč, stará škola ako môj otec, čo je správne. Už v minulej sezóne hral Poprad výborne, takže sa teším na nový ročník.“

Na otázku či túži získať v rodnom klube titul, odvetil: „Viem, že vyhrať ligu nie je ľahké. Raz sa mi to podarilo v Slovane, ďalšie dve finále som prehral. Poprad ešte titul nezískal, túžba je veľká a samozrejme, že ma to láka, ale treba ísť do sezóny skromne.“ Skokan veľmi dobre vie, že bude patriť medzi lídrov. „Som si toho vedomý, mám už niečo v kariére odohrané, takže nemám s tým problém. Veď aj v minulej sezóne som v Košiciach nosil kapitánske céčko,“ dodal Dávid.