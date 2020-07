Bénes o rozbitej, ale úspešnej sezóne v Bundeslige: Splnil sa mu sen!

Pre pandémiu rozbitá, ale športovo úspešná sezóna! Tak na ňu budú spomínať v Borussii Mönchengladbach.

Nemecký futbalový bundesligista sa po päťročnom pôste opäť pozrie do lukratívne dotovanej Ligy majstrov. Borussia vtedy skončila v konkurencii Manchestru City, Juventusu Turín a FC Sevilla na poslednom mieste skupiny. Tentoraz sa predstaví medzi elitou aj s mladým slovenským reprezentantom Lászlóom Bénesom (22), ktorý s ňou vlani predĺžil kontrakt do leta 2024.

O konečnom 4. mieste a štarte v najcennejšom európskom pohári rozhodlo víťazstvo M´gladbachu nad Leverkusenom v predposlednom ligovom kole. „Som veľmi rád, a klub tiež, že sme sa nakoniec kvalifikovali do Ligy majstrov. Oslavy boli skromné. Pre stále obmedzenia sme mali iba spoločnú večeru, z ktorej som išiel rovno domov,“ prezradil Bénes pre Nový Čas.

So sezónou môže byť spokojný, hoci si aj on musel zvykať na prísne hygienické i bezpečnostné opatrenia spôsobené koronavírusom. „Napriek tomu ju hodnotím pozitívne. Prvý polrok som mal lepší. Herne i nasadzovaním. Po kríze som nastúpil tiež na každý zápas, no až v záveroch zápasov. Teší ma, že si môžem zahrať Ligu majstrov. Splnil sa mi sen. Už od detstva som ju túžil hrať. Teraz chcem zažiť predzápasovú hymnu priamo na ihrisku. Urobím pre to maximum.“

Slovenský reprezentant si užíva doma dovolenku. Vie, že ho na jeseň čaká nabitý program. V klube i v reprezentácii, ktorá dohráva baráž o postup na majstrovstvá Európy proti Írsku a za tri mesiace absolvuje aj šesť duelov Ligy národov. „Oddychujem na Slovensku, občas si odskočím do Maďarska a Rakúska. Budem sa pripravovať aj individuálne s loptou.“

Miluje rybačku

Počas voľna nie je u Bénesa na programe dňa len futbal. Ofenzívny stredopoliar a majiteľ rybárskeho lístka sa pochválil fotografiou uloveného kapra. „Chytil som ho v Dunaji pri Dobrohošti,“ priznal. „Mal okolo troch kíl. Urobili sme aj halászlé, ale nie z neho. Ten môj je zatiaľ odložený. Veľmi rád chodím na ryby. Najmä s otcom. Keď som doma, spoločnú rybačku málokedy vynechám. Je to super relax. V týchto dňoch som chytil najmä pleskáče a kapry.“