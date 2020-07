Vedia, kde je Madeleine? V Portugalsku začali cielene prehľadávať práve tieto miesta!

Madeleine McCann je nezvestná už od roku 2007. Vyšetrovatelia posledné týždne podozrievajú nemeckého Christiana Brucknera, a dôkazy ktoré na neho poukazujú, ovplyvňujú smerovanie celého vyšetrovania.

Prípad nezvestnej Madeleine McCann za posledných 13 rokov vyšetrovala portugalská, britská a aj nemecká polícia. Ich najnovší podozrivý je Christian Bruckner, ktorý bol už v minulosti obvinený zo sexuálneho zneužívania. Zistili, že bol v blízkosti miesta, kde bola naposledy videná nažive len hodinu pred jej zmiznutím, píše mirror.co.uk. S niekým totiž pol hodinu telefonoval a polícia sa snaží identifikovať príjemcu hovoru. Hans Christian Wolters, nemecký prokurátor, má podozrenie, že to mohol byť niekto z hotela.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Polícia momentálne prehľadáva studne v Portugalsku, ktoré sú podľa The Guardian len 16 kilometrov od Praia de Luz, odkiaľ Madeleine zmizla v roku 2007. Taktiež sú v blízkosti pláže, kde bol odfotografovaný Brucknerov karavan. Nie je to jednoduchá operácia, keďže studne sú veľmi hlboké, a vo vode je veľa nečistôt. Rodičia Madeleine zatiaľ neboli informovaní, prečo sa vyšetrovatelia zamerali práve na tieto miesta v blízkosti rezortu z ktorého zmizla. Napriek tomu to vyzerá byť cielený krok, pravdepodobne úzko súvisiaci s hlavným podozrivým. Tento pozemok kúpil farmár Augusto Martins pred tromi rokmi a tvrdí, že toto územie ešte prehľadávané nebolo, píše news.sky. Doposiaľ boli prehľadané 3 studne a podľa zdrojov The Sun ich má byť ešte minimálne 20.

Madeleine McCann, ktorá by dnes mala už 17 rokov, zmizla 3. mája 2007 z portugalského rezortu Praia da Luz vo večerných hodinách, keď boli jej rodičia na večeri s priateľmi. Prípad je odvtedy v centre neustálej mediálnej pozornosti a podľa express.co.uk vyšetrovanie doposiaľ stálo 12 miliónov libier (13 340 588 eur).