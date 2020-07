Fico stále nepredýchal odchod Pellegriniho a spol.: Zrada je zrada a treba na ňu reagovať

Strana Smer-SD bude mať vo svojom bratislavskom sídle v sobotu (18. 7.) pracovný snem. Predseda strany Robert Fico tvrdí, že ho museli zorganizovať po tom, ako Smer-SD opustili "zradcovia", a budú preto musieť doplniť orgány strany, voliť členov predsedníctva a urobiť niektoré zmeny na pozíciách podpredsedov strany. Veľký snem strany zároveň Fico avizuje na 9. decembra.

V sobotu očakáva príchod okolo 150 delegátov, čo podľa šéfa Smeru-SD postačuje na prijatie technických rozhodnutí. "Musíme riešiť pozíciu generálneho manažéra, doplniť niektoré ustanovenia v stanovách, pretože došlo k zrade a niektorí kolegovia nás za zvláštnych okolností opustili," vyhlásil Fico.

Avizuje, že zo šiestich podpredsedov strany bude kandidovať len Juraj Blanár. "Zostávajúci budú všetko nové tváre. Rovnako budú noví ľudia v predsedníctve Smeru-SD," poznamenal s tým, že o konkrétnych menách zatiaľ nechce hovoriť. Fico by bol rád, ak by v strane boli aj mladí ľudia. Slovenská i európska politika sa podľa jeho slov však borí s problémom nedostatku politických talentov. Tí najlepší a najúspešnejší sa podľa Fica pre novinárov vyhýbajú politike ako "čert krížu", nechcú ísť do verejného života a uprednostňujú súkromný sektor. "Nikto nechce byť zlynčovaný a znevažovaný," podotkol.

Deklaruje, že jeho ambíciou je pretláčať do strany mladých a verí, že k tomu získa podporu aj na sneme. "Je o tom živá diskusia na krajských radách. Sú na to rôzne názory. Ja som však toho zástancom," uviedol.

Fico tvrdí, že sa neuchádza o žiadnu pozíciu v exekutíve a ani v Národnej rade SR, kde je poslancom. Nechce byť ani podpredsedom parlamentu a ani šéfom výboru. Motivovaný je fungovať v strane. "Myslel som si, že nástupníctvo v Smere-SD máme vyriešené, ale zrada je zrada. Na zradu treba reagovať," vyhlásil. Ako spresnil, stanovil si zásadné úlohy. Ako šéf strany chce chrániť Smer-SD. "Odmietam, aby ste nám nasadzovali špinavú hlavu za každej jednej okolnosti. Budeme podstatne razantnejší v ochrane vlastných záujmov. Budeme hovoriť o veciach veľmi jasne a tvrdo. V tom bude moja výhoda, že to budem môcť robiť, lebo už nemám ďalšie ambície," skonštatoval.

Fico chce zároveň pripraviť nové vedenie Smeru-SD do ďalších parlamentných volieb. "Nájsť nového lídra kandidátky, nájsť nového lídra strany. Toto je moja úloha a tú si chcem ako predseda strany splniť nasledujúcich mesiacoch či rokoch," uviedol s tým, že nič viac od svojho pôsobenia v strane neočakáva.

Smer-SD opustil nedávno expremiér Peter Pellegrini a spolu s ďalšími bývalými kolegami zo Smeru-SD zakladá stranu Hlas-sociálna demokracia. Tvrdia, že sa s vedením niekdajšej vládnej strany rozišli v názoroch.