Ivana minula na liečbu akné 11 000 eur, no bez výsledku: Čo nakoniec urobilo s jej pleťou zázraky?

Make-up umelkyňa Ivana Kostova (24) minula viac ako 11 100 eur na boj proti akné, s ktorým zápasila od puberty. Nič nepomáhalo, až kým sa nestala vegánkou, informuje portál Metro.

Ivana z Londýna začala mávať vyrážky v 11 rokoch, ale čoskoro si všimla, že akné sa u nej prejavuje horšie ako u jej spolužiakov. Rodičia sa jej zúfalo snažili pomôcť. Na liečbu akné minuli viac ako 11 000 eur. Liečba zahŕňala týždenne stretnutia s dermatológom, drahé produkty na starostlivosť o pleť, či antibiotiká. Skúsila aj špeciálny liek na akné Accutane, no tie nefungovali dlhodobo.

„Accutane mi na nejaký čas pomohol – vyčistil mi pokožku na štyri mesiace – ale mal toľko šialených vedľajších účinkov,“ povedala Ivana. Pleť mala príšerne suchú, každé dva týždne sa šúpala ako had. V očiach mala celé štyri mesiace jačmeň a trpela ťažkou depresiou, čo sa u nej predtým nestávalo.

„To, čo som mala, nebolo považované za „normálne“, keď som bola v puberte,“ spomína Ivana. V štrnástich rokoch sa celý jej život okolo pokožky. „Prosila som mamu, aby ma neposielala do školy, pretože pokožka ma strašne bolela. Rodičia mi pomáhali, ako mohli. Minuli sme tisíce na starostlivosť o pleť a liečbu,“ hovorí Ivana. Make-up začala nosiť v trinástich rokoch.

Zmena prišla až v roku 2014, keď sa Ivana rozhodla zmeniť životosprávu. Stala sa vegánkou, začala piť viac vody a vyskúšala prerušovanú hladovku. Čoskoro si všimla, že sa jej pleť vyčistila. Umelkyňa teraz môže využívať make-up na sebavyjadrenie a nie len na krytie. „Už sa viac nemusím skrývať za svoje retušované fotky,“ vraví Ivana.

Po rokoch liečby sa rozhodla úplne zmeniť životný štýl a zvyky. Študovala, ako je naša myseľ prepojená so zdravím čriev. To viedlo k rozhodnutiu vypustiť z jedálnička mäso a živočíšne produkty. „Zvykla som piť len pohár vody denne, teraz si neviem predstaviť, že by som nevypila svoje tri litre,“ vysvetľuje. Celá premena trvala päť rokov.

Mladá žena tiež objavila hnutie, ktoré propaguje zdraví prístup k pokožke a začala zdieľať na sociálnych sieťach fotografie z doby, keď trpela akné. Snaží sa tým prelomiť hanbu okolo nedokonalostí tváre. Dúfa tiež, že inšpiruje ostatných, aby sa o svoju pleť starali a cítili sa sebavedomo.

„Najskôr som váhala, či zdieľať tieto fotky, ale keď som to už urobila, uľavilo sa mi. Musíme spochybniť príklad, ktorý beauty priemysel dáva dievčatám a ženám. Je čas, aby sme videli skutočnú pokožku a telá – musíme vyzdvihovať ľudí za ich jedinečnosť,“ uzavrela.