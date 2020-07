Kto sa stane novým poľským prezidentom? Duda má podľa exit pollu veľmi tesný náskok

Exit poll z nedeľňajšieho druhého kola prezidentských volieb v Poľsku naznačuje možné veľmi tesné víťazstvo úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu.

Podľa exit pollu spoločnosti Ipsos získal Duda 50,4 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho súper varšavský primátor Rafal Trzaskowski 49,6 percenta. S odvolaním sa na správy poľských médií o tom informovala agentúra DPA. Podľa nej je rozdiel medzi oboma kandidátmi taký tesný, že zatiaľ nemožno žiadneho z nich označiť za víťaza.

Štatistická odchýlka v uvedenom exit polle, prieskume medzi voličmi vychádzajúcimi z volebných miestností, totiž predstavuje dve percentá. Veľmi tesný súboj oboch prezidentských kandidátov avizovali už predvolebné prieskumy verejnej mienky.

Exit poll zverejnený po zatvorení hlasovacích miestností signalizuje relatívne vysokú volebnú účasť na úrovni 68,9 percenta. Oficiálne výsledky volieb budú zverejnené najskôr v pondelok večer, píše agentúra DPA.

Ak by voľby vyhral Andrzej Duda, s ním spriaznená poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vedená Jaroslawom Kaczyňským by si upevnila pozíciu najmenej do roku 2023, keď sa budú konať najbližšie parlamentné voľby.

Ak by zvíťazil liberálne orientovaný Trzaskowski, mohol by ako prezident vetovať nezriedka sporné zákony presadzované vládnou stranou. Ako prezident by tiež mohol vniesť proeurópskejší tón do poľskej zahraničnej politiky.