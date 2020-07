Muž v Poľsku sa vzoprel súdu a ušiel do lesa so svojou pumou: Po troch dňoch svojho "miláčika" odovzdal zoo

Tri dni sa vo Sliezskom vojvodstve na juhu Poľska ukrýval pred úradmi muž, ktorý u seba ilegálne choval pumu.

V piatok aj so zvieraťom utiekol do voľnej prírody pred pracovníkmi zoologickej záhrady, ktorí si z rozhodnutia súdu v sprievode polície pre šelmu prišli. Teraz sa už sám prihlásil polícii a svojho "maznáčika" Nubiu do zoo odovzdal, informovala dnes na svojom webe televízie TVN24.

Podľa televízie chovateľ - bývalý vojak, ktorý sa zúčastnil misie v Afganistane - kúpil mačiatko pumy pred niekoľkými rokmi v Českej republike a od tej doby sa oň starostlivo staral. Avšak puma patrí medzi nebezpečné zvieratá, ktorých súkromný chov je v Poľsku zakázaný.

Muž bol niekoľkokrát odsúdený za ohrozovanie, až súdu nakoniec došla trpezlivosť a nariadil zhabanie mačkovitej šelmy a jej umiestnenie do zoologickej záhrady v Poznani. V piatok si pracovníci poznaňskej zoo v sprievode policajtov pre Nubiu k chovateľovi prišli do obce Ogrodzieniec, ležiacej asi 40 kilometrov severovýchodne od Katovíc. Muž sa však vzoprel a aj s pumou utiekol do lesa.

TVN24 zistila, že sa muž po niekoľkohodinovom vyjednávaní dostavil na policajnú stanicu v meste Zawiercie v susedstve Ogrodzieniec. Predtým sa policajtmi nechal presvedčiť, aby sa podriadil rozhodnutiu súdu a Nubiu odovzdal odborníkom. Puma je teraz v starostlivosti zoologickej záhrady v Chorzówe.