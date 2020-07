Takto vyzerá top jedenástka sezóny: Kto sa stal najlepším hráčom Fortuna ligy?

Brankára ŠK Slovan Bratislava Dominika Greifa (23) vyhlásili za najlepšieho futbalistu Fortuna ligy 2019/2020.

Majstrovský klub má v Jedenástke sezóny najpočetnejšie, sedemčlenné zastúpenie, okrem neho sa do ideálnej zostavy dostali aj hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina a AS Trenčín. Výsledky ankety vyhlásili v priestoroch kongresovej sály bratislavského štadióna Tehelné pole v nedeľu večer.

Dvadsaťtriročný Greif kraľoval brankárskym štatistikám najvyššej súťaže. V ročníku sa prezentoval dlhou sériou bez gólu, keď neinkasoval až 725 minút. Vlani sa z trofeje pre najlepšieho hráča tešil Andraž Šporar, ktorý sa teraz umiestnil na druhom mieste.

Futbalisti obhajcu majstrovskej trofeje dominovali v ankete. Do ideálnej jedenástky zaradili odborníci až sedem futbalistov bratislavského Slovana. Greif sa do nej prepracoval druhý rok za sebou a aj takmer celá obrana je "belasá". Na pravej strane je Jurij Medveděv a stopérsku dvojicu tvoria Myenty Abena a Vasil Božikov, ktorý rovnako ako Greif obhájil svoju účasť v najlepšej jedenástke. V stredovej formácii je tak ako vlani na ľavej strane Moha, ktorý získal spomedzi všetkých ocenených najviac hlasov. Do stredu zaradili odborníci aj Dávida Holmana. V útoku je Šporar, ktorý stihol v ročníku odohrať len jedenásť zápasov pred prestupom do Sportingu Lisabon.

Bronzový tím FC DAC 1904 Dunajská Streda má v ideálnej jedenástke dvojité zastúpenie. Obaja futbalisti obhájili účasť v Jedenástke sezóny z minulého roka.Aj bývalý stredopoliar MŠK Žilina

Najlepším hlavným rozhodcom stal Ivan Kružliak, pre ktorého je to už šiesty triumf v tejto ankete. Najlepší asistent je Dušan Hrčka. Najlepší strelec je s dvanástimi gólmi Šporar, ktorému na tucet gólov stačilo jedenásť zápasov. Najlepším trénerom sa stal kormidelník "belasých" Ján Kozák ml., ktorý sa z triumfu tešil hneď vo svojom premiérovom ročníku v najvyššej súťaži. Objav sezóny je stredopoliar MŠK Žilina Ján Bernát. Vo veku 19 rokov, dokázal nastrieľať deväť gólov a je najlepší strelec strieborného mužstva. Na slávnostnom vyhlásení sa každoročne udeľuje aj Cena fair play pre najslušnejšie mužstvo. Tento rok ju získal MFK Ružomberok.

V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov FL, prezident Únie ligových klubov (ÚLK), zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) (tréner reprezentácie SR "A", tréner SR "21", technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.

Po tretí raz vyhlásili aj Jedenástku talentov, ktorá vznikla na základe oficiálnych zápasových štatistík. Dostať sa do nej mohli hráči, ktorí v aktuálnom cykle môžu reprezentovať svoju krajinu v kategórii do 21 rokov.

: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava – 22 hlasov): Jurij Medveděv (ŠK Slovan Bratislava - 8), Vasil Božikov (ŠK Slovan Bratislava - 19), Myenty Abena (ŠK Slovan Bratislava - 19), Eric Davis (DAC 1904 D. Streda - 16): Osman Bukari (AS Trenčín - 18), Miroslav Káčer (MŠK Žilina - 12), Dávid Holman (ŠK Slovan Bratislava - 11), Moha (ŠK Slovan Bratislava - 25) – Zsolt Kalmár (DAC 1904 D. Streda - 18): Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava - 19): Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava - 10 hlasov): Ján Kozák ml. (ŠK Slovan Bratislava – 23 hlasov): Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava, 12 gólov): Ján Bernát (MŠK Žilina – 17 hlasov): Ivan Kružliak: Dušan Hrčka: MFK Ružomberok: Martin Jedlička (DAC 1904 D. Streda): Cesar Blackman (DAC 1904 D. Streda), Martin Šulek (AS Trenčín), Danylo Beskorovajnyj (DAC 1904 D. Streda), Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok): Osman Bukari (AS Trenčín), Marián Chobot (FC Nitra), Abdul Zubairu (AS Trenčín), Ján Bernát (MŠK Žilina), Martin Kovaľ (ViOn Zlaté Moravce): Milan Ristovski (FC Nitra)