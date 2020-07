Dochádza Barcelone šťava? Messi by si potreboval oddýchnuť, odkazuje Setién

Futbalisti Barcelony vrátane kapitána Lionela Messiho (33) by podľa trénera Quiqueho Setiéna (61) potrebovali odpočinok.

Náročný program sa podľa neho prejavil v druhom polčase sobotňajšieho zápasu 36. kola španielskej ligy na ihrisku Valladolide, ktoré katalánsky tím vyhral 1: 0. "Samozrejme by si Messi potreboval oddýchnuť. Už som to hovoril predtým, ale skóre bolo príliš tesné. Keby sme dali v prvom polčase viac gólov, mohlo si viac hráčov oddýchnuť. Tím pôsobil unavene," citoval Setiéna denník Marca.

Výhru "Blaugranas" zariadil v 15. minúte po Messiho prihrávke Arturo Vidal. Valladolid však nenechal Barcelone tri body zadarmo. "Vpredu mali kvalitných a odhodlaných útočníkov. Nedokázali sme pokryť celé ihrisko. Odpadli sme a tým sme si to ešte viac skomplikovali. Mali sme rozhodnúť v prvom polčase, dať dva tri góly. V druhom polčase sme sa trápili a na niekoľkých hráčoch bolo zrejmé vyčerpanie," uviedol šesťdesiatjedenročný Setién.

Odpočinul si aspoň uruguajský kanonier Luis Suárez, ktorý nastúpil do druhého dejstva namiesto zraneného Francúza Antoinea Griezmanna. "Je dobre, že si Suárez oddýchol. Šesťkrát za sebou hral v základnej zostave, potreboval odpočinok. Griezmann si sám povedal o vystriedanie. Uvidíme, čo sa mu stalo," konštatoval bývalý kouč Las Palmas, Betisu Sevilla či národného tímu Rovníkovej Guiney.

Podľa informácií médií má Griezmann zranený pravý stehenný sval a čaká ho približne trojtýždňová pauza. To by znamenalo, že bude musieť vynechať posledné dva zápasy ligovej sezóny. Obhajca titulu stráca bod na vedúci Real Madrid, ktorý má k dobru pondelkový duel v Granade. "Robíme toho dosť, aby sme boli lepší, než sme. Neviem, či to k víťazstvu v La Lige postačí, pretože Real vyhráva všetky zápasy," vyhlásil Setién.