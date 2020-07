Šokovaná Malvína (70): Dôchodkyni prišiel od poisťovne list, aby zaplatila vyše 1900 eur! Nečakané rozuzlenie

Ešte vlani syn pani Malvíny (70) na jej aute nabúral do vozidla a spôsobil tak malú škodu, vinu si hneď priznal. Keď im po roku prišiel domov list od poisťovne poškodeného, Malvína takmer skolabovala.

Za nehodu od nej žiadali zaplatiť vyše 1 900 eur, to všetko len za nabúraný zadný nárazník. Pani Malvíne prišla od poisťovne Allianz pošta, ktorá sa týkala vlaňajšej dopravnej nehody. V oznámení jej uvádzala, že poistnú udalosť nenahlásili, a preto nemohli žiadať refundáciu škody. Poistné plnenie vo výške 1949,72 € si tak žiadali od dôchodkyne. „Keď som to otvorila, skoro som odpadla. Nebyť syna, tak to zaplatím, taký šok som dostala,” spomína dôchodkyňa.

Celú vec začal hneď prešetrovať jej syn Leonard (45). „Šofér predo mnou dupol na križovatke na brzdy a ja som nabúral do zadného nárazníka. Išlo vlastne o nedobrzdené ťuknutie na staršej Škode Octavia. Žiadne iné škody tam neboli. Všetko som dokladoval mojej poisťovni i poškodenej strane. Nechápal som, ako mohli odmietnuť plnenie z dôvodu neuhradenia poistného,” krútil hlavou.

Keď si Leonard prišiel overiť situáciu do jeho poisťovne, tam mu povedali, že všetko potrebné majú splnené. „Podľa pracovníčky to bola práve Allianz, ktorá od poškodeného nedodala mojej poisťovni technický preukaz, aby mohli poistnú udalosť uzatvoriť,” skonštatoval.

Poisťovne k prípadu oslovila redakcia Nového Času. „Aj napriek tomu, že nám technický preukaz do dnešného dňa nebol doručený, vzhľadom na zjednodušovanie našich procesov sme pristúpili k vyplateniu tejto škody. Táto poistná udalosť je tak z našej strany uzatvorená a náhrada škody už bola poukázaná poisťovni poškodeného,” uviedla Generali s tým, že poisťovňa poškodeného si u nich zaplatenie škody uplatnila ešte v novembri minulého roka.

Inak celú vec popisuje Allianz. „Spoločnosť Genertel od 23. septembra 2019 nerefundovala poistné plnenie, ani nereagovala na naše urgencie. Preto sme 19. júna 2020 oslovili priamo vinníka nehody,” tvrdí Allianz. Podľa ich vyjadrenia až 6. júla 2020 dostali od poisťovne oznámenie o ukončení šetrenia tejto poistnej udalosti k 1. júlu 2020 a zaslaní refundácie vyplateného poistného plnenia v plnej výške.

Vzhľadom na túto novú skutočnosť už nebudú pokračovať vo vymáhaní pohľadávky. „V mojej poisťovni podám podnet na preverenie tejto poistnej udalosti, aj keď už bola uzatvorená. Nesúhlasím s danou výškou škody,” zakončil Leonard.