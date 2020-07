Ministerka kultúry Milanová v exkluzívnom rozhovore aj o situácii v RTVS: Chcem vyššie koncesie!

Po oznámení zloženia novej koalície dlho nebolo jasné, kto sa ujme postu šéfa kultúry.

Napokon ministerstvo pripadlo Natálii Milanovej (38), ktorá sa v OĽaNO venovala tejto oblasti aj v minulom volebnom období. V rozhovore pre Nový Čas hovorí, že je za zvýšenie koncesionárskych poplatkov a v súčasnosti rieši aj voľbu riaditeľa RTVS.

Vy osobne poznáte Igora Matoviča už niekoľko rokov, sklamal vás v niečom ako premiér?

- Nie, zatiaľ si myslím, že zvláda svoju robotu výborne.

Pôsobí inak, ako keď bol opozičný politik?

- Nie. Myslím si, že je mimoriadne konzistentný a všetci, ktorí ho poznajú dlhšie, musia skonštatovať, že ani tá zodpovedná funkcia, ktorej sa ujal mimoriadne so cťou, ho zatiaľ nijako nezmenila.

Vám napríklad neprekážajú ani protichodné vyhlásenia, ktoré sa týkajú koronakrízy? Napríklad zavádzanie „blackoutu“?

- Toto bola jedna z vecí, ktoré síce zazneli, ale pán premiér aj keď niečo povie, čo znie ako také chrstnutie, tak vždy má všetko odkonzultované. Vopred pracuje s nejakým pemzom informácií a väčšinou je to pemzum obrovské. Ja som to vnímala tak, že možno je lepšie pripraviť ľudí na najhorší variant, aký by mohol prísť.

V programovom vyhlásení máte to, že prehodnotíte voľbu riaditeľa RTVS. Už je jasné, akým spôsobom to bude?

- Momentálne zakladáme pracovnú skupinu, tak ako som to už aj vopred avizovala s tým, že od 28. mája prebieha v RTVS finančná kontrola. Predpokladáme, že to bude trochu dlhodobejší proces - zrejme do augusta. Zasadne rada vlády a jednou z tém bude práve konzultácia tejto našej pracovnej skupiny a následne začatie procesu hľadania riešení, či už voľby riaditeľa, alebo samotného financovania RTVS.

Nedávno ste hovorili o akomsi zbore voliteľov, ktorý by mal ešte kontrolovať parlament. Je to stále preferovaná cesta?

- Stále vo svojich myšlienkach pracujem s touto tézou pre mňa ako jednou z najprijateľnejších. Momentálne pracujeme na vypracovaní smernice pre výberové konanie do všetkých našich inštitúcií. Čo sa týka RTVS, tak to bude musieť byť kombinácia možno aj zboru voliteľov, ale nielen toho. Ešte by som do toho procesu následne zahrnula či strany, či výbor... Stále sa zvažuje, či by voľba prebiehala v parlamente, keďže ide o verejnoprávnu inštitúciu.

Zostane riaditeľom RTVS Jaroslav Rezník do konca svojho funkčného obdobia v 2022?

- To neviem úplne zaručiť. Máme ambíciu, aby zákon vstúpil do platnosti od budúceho roka, ale nebudem nič sľubovať. My urobíme všetko pre to, aby sme ten zákon dokončili, ale pokiaľ nemá byť urobený precízne a dobre, tak aby nebol iba na jedno použitie, tak zase si uvedomujeme, že nebudeme to náhliť a hrotiť do konca roka.

Na rokovaní Rady RTVS nečakane vystúpil Boris Kollár s tým, že nedovolí radu šikanovať, a že je s Jaroslavom Rezníkom pomerne spokojný. Hovorí, že za neho jeho stranu začali spomínať v správach. Ako vnímate takéto posudzovanie kvality verejnoprávnej inštitúcie?

- Jeho vystúpenie som vnímala ako veľmi neštandardné, hoci ako každý iný človek mal právo zúčastniť sa Rady RTVS, ale ten postup ma prekvapil.

Predpokladáte, že by cez Borisa Kollára neprešlo odvolanie Rezníka po takýchto slovách?

- Musíme si povedať, či môžeme Jaroslava Rezníka odvolať, lebo tam sme veľmi obmedzení zákonom, ktorý je momentálne platný. Odvolanie nie je jednoduchá záležitosť, nemôže sa len tak odohrať niekde v parlamente počas schôdze. Tam tých krokov je viacero a momentálne je Jaroslav Rezník z môjho pohľadu neodvolateľný.

Očakávate, že kontrola NKÚ nájde nezrovnalosti vo financovaní RTVS?

- Možno je to trochu predčasná otázka. Keďže nemáme výsledky z našej finančnej kontroly, tak sa neviem úplne presne vyjadriť. To hospodárenie, čo som mala možnosť vidieť, tak nie je všetko s kostolným poriadkom a preto tam išla kontrola.

Aby sme nehovorili v inotajoch - narážate pri tých kontrolách na to, že sa nájde, že peniaze smerujú k vybraným ľuďom alebo do vybraných firiem, alebo sú tie financie premrštené za jednotlivé relácie.

- Všetky tieto veci, ktoré ste povedali, tak áno.

Akým spôsobom chcete riešiť koncesionárske poplatky? Budú sa zvyšovať?

- Toto je téma na koalíciu, pretože vieme, že sme sa tam zišli takí, ktorí sú za zachovanie, možno aj trošku zvýšenie koncesionárskych poplatkov, a sú tam aj strany, ktoré dlhodobejšie razili teóriu zrušenia poplatkov a toho, aby boli naviazané na rozpočet. Diskusie prebiehajú a ja nebudem tajiť, že som za zachovanie koncesionárskych poplatkov, dokonca aj za ich zvýšenie, ak by bolo treba.

Máte v tom oporu aj vo vlastnej strane?

- Vstúpila som do strany, ktorá už predtým predkladala zákon na zrušenie koncesionárskych poplatkov, takže nie sme ani tam úplne jednotní.

Menší rozruch spôsobili aj vaše plány ohľadom Matice slovenskej. O nej ste povedali, že nepopierate jej zásluhy v 19. storočí, no teraz vás nepresvedčili o zmysluplnom poslaní inštitúcie v 21. storočí. Čo vám na tejto inštitúcii prekáža?

- V 19. storočí, keď vznikla, zohrala historicky veľmi významnú úlohu. Ale dnes sme v 21. storočí. Ešte predtým, ako by som vyriekla akýkoľvek definitívny verdikt, som si povedala, že by bolo dobré porozprávať sa priamo s vedením a musím povedať, že som z toho stretnutia mala veľmi zmiešané a viac negatívne dojmy. Na všetky otázky, ktoré sme im kládli na zlepšenie aj samotného hospodárenia, tak odpovede boli veľmi zdržanlivé.

A keď si človek uvedomí, že zo štátneho rozpočtu tam ide 1,4 milióna eur a z toho veľká suma iba na mzdy ústredia, pričom vieme, že Matica slovenská má okolo 503 miestnych odborov. Tie by mali šíriť národné povedomie a dostávajú omrvinky zo všetkého. Pritom odvádzajú medzi ľuďmi a vo svojich spoločenstvách, obciach, mestách často veľmi významnú spoločenskú úlohu.

Čiže po novom bude Matica dostávať menej peňazí?

- My sme hneď po tomto stretnutí zorganizovali vznik pracovnej skupiny. Tá bude zahŕňať ľudí z ministerstva, rovnako vedenie Matice slovenskej, resp. toho, koho odporučia a naozaj sa pozrú na to, že či to ako Matica momentálne funguje, a či je to to, čo by sme od nej mali očakávať. A to som ešte zabudla na Slovenské národné noviny a nemyslím si, že podobné názory alebo myšlienky by mali byť prezentované cez Maticu slovenskú a za štátne peniaze.

Tu sa opäť ozval Boris Kollár a hovorí, že Maticu považuje za modernú národnú inštitúciu, ktorej financovanie je biedne a malo by sa zvýšiť. Ako je možné, že ju vidí tak odlišne?

- Možno uveril tomu, čo sa vedenie snažilo nahovoriť aj nám. Ale my, keďže sme mali k dispozícii čísla a argumenty, tak z tých nám jednoznačne vyplynulo, že nie. Matica je dotovaná dostatočne, ale treba prihliadnuť na to, či je nutné mať samostatný historický ústav Matice slovenskej, keď momentálne máme Akadémiu vied a jej historický ústav. Či je potrebné, aby Matica mala jazykovedný ústav, keď máme Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Ďalšia vec, tieto vedecké organizácie Matice nemajú ani akreditáciu.

Čiže ste odhodlaná bojovať aj proti Borisovi Kollárovi?

- Ani nie bojovať, ale myslím si, že ako súdny človek uzná argumenty, ktoré sú naozaj nenapadnuteľné.