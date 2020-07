Schumacherovho syna Micka odstavil od pódia nešťastný incident: Niečo také sa stane raz za 10 rokov

Náhodne aktivovaný hasiaci prístroj zastavil syna legendárneho Michaela Schumachera (51) Micka (21) v ceste za možným medailovým umiestnením v závode formule 2 v rámcovom programe Veľkej ceny Štajerska F1.

Dvadsaťjedenročný nemecký pilot musel odstaviť vozidlo v polovici dnešného šprintu z tretej pozície, pretože jeho kokpit vrátane volantu a helmy z ničoho nič pokryla hasiaca pena a v jazde nemohol pokračovať. Mick Schumacher loses a podium, because his fire extinguisher goes off. Unbelievable. pic.twitter.com/KlgERNKaR7 — Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 12, 2020 "To bolo fakt nešťastné," ľutoval Schumacher. Nezvyčajný incident vysvetlil tým, že hasiaci prístroj aktivoval uvoľnený kúsok pneumatiky, ktorý zasiahol drobný spínač na pravej strane vozidla. "Zo štatistického hľadiska sa niečo také môže stať v pretekoch raz za desať rokov. Dnes sa to prihodilo mne," konštatoval Schumacher. Nešťastná udalosť bola pre člena jazdeckej akadémie Ferrari horkou bodkou za víkendom na Red Bull Ringu v Spielbergu, počas ktorého mu pódiové umiestnenie uniklo aj v sobotňajšom hlavnom preteku. Za tretím miestom v ňom zaostal o desatinu sekundy.