Zdevastovaná lávka v Jánošíkových dierach: Zničil ju 200-kilový balvan

Príroda je mocná a veľakrát si s nami zahrá. Svoje by o tom vedeli rozprávať aj v Jánošíkových dierach v Terchovej.

Zrútil sa tam megabalvan, ktorý zničil jednu z turistických lávok. „Našťastie, aj keď to spadlo v piatok o druhej popoludní, nikomu sa nič nestalo. Drevenú lavičku teraz bude nutné zreparovať, ale chceme, aby zostala drevená, je to na údržbu lepšie, akoby bola kovová. Keďže je Terchová teraz plná turistov, nechceme im pokaziť dovolenky a priechodné to tam je, čiže oprava počká do septembra,“ povedal majiteľ hotela Diery Ladislav Hanuljak.

Miesto zatiaľ provizórne opravili. „Bol to 200-kilový balvan,dobrovoľníci budú musieť hore drevo na opravu vynášať, čaká nás teda poriadna drina,“ povedal šéf OZ Diery Róbert Hlaváč.