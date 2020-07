Markizácke hviezdy Fašiang a Poláková: Spojili svoje gastro biznisy

Pľasli si na spoluprácu! Herec Marek Fašiang (34), ktorý patrí medzi hviezdy obľúbeného markizáckeho seriálu Oteckovia, už dlhé roky podniká v gastronómii.

Má hneď niekoľko podnikov na Slovensku, no svoj biznis rozšíril aj k rakúskym susedom. Len nedávno však otvoril luxusnú reštauráciu na brehu Dunaja v našom hlavnom meste. A koláče mu dováža dobre známa moderátorka Telerána a vychýrená cukrárka Adriana Poláková (44). Fašiang otvoril nový luxusný koncept hneď vedľa nákupného centra na brehu Dunaja. Reštaurácia je vkusne zariadená a je vidieť, že herec a zároveň skúsený podnikateľ si na tom dal záležať.

Okrem kulinárskych špecialít a zaujímavých drinkov si navštevníci môžu vychutnať sladké dobroty. A kto ich má pod palcom? No predsa známa tvár z markizáckeho Telerána Adriana Poláková. Práve tá mu dodáva koláče do jeho podniku. „S Marekom sa poznáme. Stretli sme sa už predtým, on vedel, že ja pečiem. Bol u mňa, ochutnal koláče, chutili mu a dohodli sme sa na spolupráci,“ vysvetlila Novému Času Poláková a s úsmevom dodala: „Bola to len otázka dohody. Je to tak na skúšku, viete ako... Musí to aj ľuďom tam chutiť. Akože u mňa im chutí a robím to isté, tak by im malo aj tam.“