Katke Koščovej zrušila korona všetky plány: Zorganizovala koncert na nevšednom mieste, lístky sa ihneď vypredali

Od víťazstva v prvej sérii speváckej súťaže SuperStar ubehlo už dlhých 15 rokov.

Titul si odniesla Katka Koščová (38), ktorá je na hudobnom výslní až dodnes a rozhodne sa nechystá odísť. S manželom a rodinou sa usadili v dedine neďaleko Prešova, kde našli pokoj a harmóniu. Aj keď aj Katku zasiahla koronakríza a koncerty boli zrušené, situáciu sa rozhodla v tejto rozbiehajúcej a uvoľňovacej fáze riešiť naozaj svojsky a netradične.

Kočšovej kariéra sa odštartovala víťazstvom v speváckej súťaži, kde získala „vstupenku“ do šoubiznisu. Celé roky sa venuje hudbe, manžel jej robí manažéra a žije si pohodový život v obci Kuková neďaleko Prešova. Rodinka trávila počas pandémie väčšinu času doma a, ako sa zdá, Koščovej skrsol v hlave veľmi dobrý nápad. Keďže prišla o všetky plánované koncerty počas karantény a tým pádom aj zárobky, rozhodla sa urobiť to naopak. V tomto uvoľnenom režime totiž necestuje ona za fanúšikmi, ale oni za ňou. A to priamo na jej záhradu.

„Kamaráti, ešte pokosíme, ale zdá sa, že záhrada je pripravená na koncert. Tešíme sa veľmi silno, lístky ste vykúpili za pár dní a už teraz máme nemálo ľudí na „čakačke“,“ priznala šťastne Katka. Myslí však aj na bezpečnosť hostí na jej domácom koncerte. „Na mieste sa, bohužiaľ, už lístky predávať nebudú, chceme dodržať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia a zároveň zachovať atmosféru,“ dodala Koščová.