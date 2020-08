Moderátor Thomas Kamenar vymenil byt v centre Viedne za dom: Keď ho zbadal, neváhal ani sekundu

Celý život bol obklopený ruchom veľkého mesta, no narodenie druhého dieťaťa ho prinútilo k radikálnemu kroku.

Moderátor a herec Thomas Kamenar (40) vymenil spolu s rodinou byt v centre Viedne za dom v mestečku Klosterneuburg. Rakúsky Slovák predtým spolu s manželkou Petrou žil kúsok od známej viedenskej nákupnej tepny Mariahilfer Straße. „Bol to krásny starý byt s vysokými stropmi, potom ale po dcérke Emilke prišlo naše druhé dieťa, syn Kubko, a zrazu sme vedeli, že v meste to už nie je ono,“ vysvetlil nám Thomas.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Keď na internete narazil na dom v mestečku Klosterneuburg kúsok od Viedne, hneď vraj vedel, že to je ono. „Všimol som si ho v nedeľu večer okolo jedenástej, no v pondelok bol štátny sviatok. Pamätám si, ako som hovoril manželke: ,Počúvaj, keď tam zajtra o siedmej ráno nezavoláme, tak to bude preč!´ Volali sme majiteľovi asi päťkrát, na šiestykrát to zdvihol, išli sme sa tam pozrieť a hneď sme to zobrali.“

Detská izba v celom dome

Srdcom domu je kuchyňa spojená s obývačkou. „Deti tu navyše majú aj hračky, vlastne celý dom je veľká detská izba. Veľa času tu trávime aj preto, že stále varíme.“ Vidno, že tu žijú umelecké duše, či už ide o originálne svietidlá, výber obrazov alebo kolekciu rôznorodých stoličiek za jedálenským stolom. Za všetkým je Thomasova manželka, módna fotografka a všestranná umelkyňa.

„Má veľmi dobrý vkus. Ja to tak nedokážem vidieť ako ona,“ ospevuje svoju polovičku, hoci sám sa fotografovaniu venuje profesionálne. Priamo v dome jej zariadil ateliér, v ktorom vyrába náušnice a keramiku. Mimochodom, nové bývanie si vraj vyberali aj očami fotografov. Dôležité bolo prirodzené svetlo. „Máme velikánske okná. To je to, na čo som sa díval, keď som hľadal nové bývanie, že tam musí byť veľa svetla. ,Dalo by sa tu fotiť? Máme dostatok denného svetla?´ zvažovali sme automaticky,“ smeje sa.

Klavír s históriou

V obývačke nechýba klavír. „Ten patrí Peťke, ktorá na ňom pred dvomi rokmi nahrala svoje prvé CD nazvané Secret Garden. Inak, dlhé roky stál v nahrávacom štúdiu jej najlepšieho kamaráta, známeho rakúskeho hudobného producenta. Vždy, keď v rádiu hrám nejakých rakúskych interpretov, je veľmi veľká šanca, že tam počuť práve tento klavír,“ krúti hlavou.

Hoci Thomasa sme tento rok videli najmä ako herca v jojkárskom seriáli Nový život, povolaním je predovšetkým moderátor a srdcom kuchár. Vidieť to aj v knižnici plnej kuchárskych kníh. „Hovorí sa, že ten, kto má veľa kuchárskych knižiek, nevarí veľa. Ale ja varím celý svoj život, navyše som sám jednu kuchárku napísal. Tie knihy si kupujem hlavne preto, že sa mi páči, ako vyzerajú, ako sú dizajnované. Navyše nikdy nevarím celé recepty, nechávam sa nimi skôr inšpirovať a rôzne ich kombinujem. Myslím, že si viem dobre predstaviť, ako veci spolu harmonizujú, pokiaľ ide o chute,“ konštatuje.

Tarzan a Snehulienka

Dom Kamenárovcov má dve podlažia, každé s rozlohou približne 90 štvorcových metrov, a pre štvorčlennú rodinu vraj priveľký nie je, keďže z jeho spodnej časti kus odhryzli garáž, ateliér Thomasovej manželky či miestnosť na videoprodukcie. A zmestia sa sem aj dva zajačiky – Tarzan a Snehulienka. „Snehulienka je chlapec, no dcérka Emilka povedala, že je to dievča...,“ smeje sa Thomas a pokračuje: „Sú ako psy, to je nenormálne. Cez deň pobehujú vonku, večer sú vo vnútri, ležia na gauči, dívajú sa na telku. Ale hnevajú ma, lebo mi žerú káble – už dvakrát mi prehrýzli káble k počítaču.“

Kamenárovci sú v rodinnom dome tretí rok a svoje rozhodnutie ani raz neoľutovali, keď­že žijú obklopení zeleňou a množstvom kvetov. „Manželka Peťka kvety miluje a vie sa o ne aj postarať. Dom je našou oázou uprostred vinohradov, sme tu na kopčeku, máme krásny výhľad,“ pochvaľuje si. „Viete, ja som žil skoro celý život v meste, najprv v Innsbrucku, potom vo Viedni - zhodou okolností v byte, v ktorom býval aj Bryan Adams, keď mal desať rokov... Veľmi sa mi to páčilo a vždy som si hovoril, že takto to aj musí zostať, aby som mal blízko ku kamarátom a aby som mohol chodiť po kaviarňach. No teraz mám dve deti, manželku a neviem si predstaviť vrátiť sa do mesta. Možno niekedy, keď budem starý...“