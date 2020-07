Kauza sexuálnych zločinov Epsteina († 66): V prípade obvinili 4 ženy, medzi nimi aj Slovenku!

Štyri ženy obvinili z toho, že mali zháňať neplnoleté dievčatá pre amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.

Ide o Saru Kellenovú, Adrianu Rossovú, Lesley Groffovú a Slovenku Naďu Marcinkovú, ktoré vyšetrujú pre ich úlohu v sexuálnom škandále Epsteina. Tieto štyri ženy polícia obvinila z pomoci pri dohadzovaní dievčat pre bohatého pedofila, ktorý ich mal zneužívať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Marcinková sa stala obeťou Epsteinových zvráteností vo veku 15 rokov po príchode do USA zo Slovenska. Potom ale mala začať pomáhať pedofilovi hľadať ďalšie maloleté dievčatá, píše dailymail.co.uk.

Okrem toho vyšlo na povrch, že bývalá priateľka zosnulého Epsteina Ghislaine Maxwellová, sa za posledný rok sťahovala 36-krát, pretože sa zúfalo chcela vyhnúť zatknutiu. 2. júla ju však vzali do väzby. Je obvinená z napomáhania svojmu expriateľovi v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat. Aktuálne jej sprísnili vo väzení režim pre obavy z ohrozenia jej života. Pracovníci federálneho väzenia v meste New York, kde je Ghislaine Maxwellová momentálne vo väzbe, sa obávajú pokusu o samovraždu, ako aj možnosti, že by ju niekto iný mohol napadnúť. Maxwellovej preto odobrali posteľné prestieradlo a namiesto svojho oblečenia musí nosiť odev vyrobený z papiera.

Ghislaine Maxwell zatkla FBI v luxusnej vile v New Hampshire: Chytili Epsteinovu pasáčku!

Svoju celu bude taktiež zdieľať s ďalšou väzenkyňou a má byť prísnejšie monitorovaná, aby nemohla nastať situácia, že by zostala bez dozoru.

Úrady nechcú, aby sa zopakovala rovnaká situácia ako s Epsteinom, ktorý v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie spáchal samovraždu obesením vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený.

Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zatkli Maxwellovú minulý týždeň v štáte New Hampshire. Ani tesne pred zatknutím u nej doma si však neboli istí, či sa tam naozaj nachádza. Viacero vyšetrovateľov v prípade malo podozrenie, že utiekla zo Spojených štátov, aby sa vyhla súdnemu procesu, povedal zdroj blízky AP.

Podľa textu obžaloby podanej na súde v New Yorku je Maxwellová obvinená z plánovaného lákania mladistvých osôb na vycestovanie za účelom nelegálnej sexuálnej aktivity, prevozu maloletých so zámerom kriminálnej sexuálnej činnosti a z krivej prísahy. Samotná Maxwellová všetky obvinenia popiera.

Epsteina zatkli 6. júla pre obvinenie zo založenia kriminálnej siete na zneužívanie neplnoletých dievčat. Sexuálne otrokyne mal dohadzovať vysoko postaveným mužom vrátane britského princa Andrewa (59) či amerických kongresmanov. Kamarátil sa aj s prezidentom Trumpom (73) a Billom Clintonom (72), ktorí, údajne, mohli byť do prípadu zapletení tiež. Veď keď Epsteina obvinili zo sexuálnych zločinov prvýkrát, tak mu veľkorysú dohodu o vine a treste vyjednal práve Trump.