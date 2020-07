Muž († 30) si myslel, že koronavírus je výmysel a išiel na COVID párty: Jeho posledné slová hovoria za všetko

Muž († 30) z Texasu zomrel na koronavírus po tom, ako sa zúčastnil COVID párty. Najprv si myslel, že toto ochorenie je iba výmyslom.

COVID párty je večierok, ktorý organizuje niekto nakazený koronavírusom. Takto chce zistiť, či je ochorenie skutočné a či sa niekto naozaj nakazí.

"Tesne predtým, ako pacient zomrel, sa pozrel na sestričku a povedal, že si myslí, že sa mýlil, koronavírus považoval za výmysel, ale nie je to tak," povedala doktorka Jane Appleby. O tento príbeh sa rozhodla podeliť, aby dokázala, že koronavírusom sa môže nakaziť ktokoľvek, informuje People.

"Choroba si nevyberá a nikto z nás nie je v bezpečí," dodáva. "Nechcem šíriť poplašné správy, len sa snažím ukázať nejaké skutočné príbehy, aby si spoločnosť uvedomila, že vírus je veľmi vážna vec a ľahko sa šíri."

Texas je jedným z mnohých amerických štátov, ktoré teraz dosahujú vrchol v počte ľudí nakazených novým koronavírusom. Vo štvrtok tu pribudlo 10 909 prípadov.

Doktorka uviedla, že zvýšené počty nakazených si všimla hneď v nemocnici, kde pracuje. Počet pozitívnych testov stúpol až na 22 %. "Je to znepokojivý nárast, keďže len pred niekoľkými týždňami to bolo 5 %," hovorí. "Prosím našu spoločnosť a hlavne mladých ľudí, aby to brali vážne. Noste rúška," dodala.