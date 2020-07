Okrúhle výročie smrti umelca Jara Filipa († 51): Dorota Nvotová priznala, že mali s otcom ešte veľké plány

V sobotu, 11. júla, ubehlo presne 20 rokov od smrti uznávaného a neopakovateľného umelca Jara Filipa († 51).

Bohém, ktorého život nebol určite príkladný, ale zato umelecky veľmi bohatý, skonal na rozsiahly srdcový infarkt. Jeho odchod bol obrovskou stratou nielen pre umeleckú obec, ale aj jeho rodinu, priateľov či fanúšikov. Jeho deti však na neho spomínajú s láskou a Dorota Nvotová (37) po rokoch priznáva, že s otcom zažila naozaj veci nevídané.

Jaro Filip, legenda, umelecká duša, bohém... To je len niekoľko pomenovaní, ktoré by sedeli na hudobníka, herca, skladateľa, dramaturga či humoristu. Jeho dedičstvo je živé dodnes a s láskou na neho spomínajú všetci, ktorí ho mali radi. V tieto dni o niečo intenzívnejšie, pretože práve včera ubehlo dvadsať rokov odvtedy, čo odišiel na druhý svet. Jeho dcéra Dorota Nvotová pre Nový Čas priznala, že mali s otcom ešte veľké plány. „Ako píšem vo svojej piesni Tabak, venovanej otcovi, spoločných spomienok mám, žiaľ, málo a aj tie čo sú, sú len z krčmy. Rok sme sa stretávali v legendárnej Stoke, ja som blicovala a on tiež. Mali sme veľké hudobné plány, ktoré, žiaľ, musím zrealizovať sama,“ povedala Dorota. Filipovi sa zrejme stal osudným jeho divoký spôsob života, alkohol a jeho milované cigarety.