Slováci musia v Británii do karantény: Smer z toho viní ministra zahraničných vecí Korčoka

Naša krajina stále patrí k štátom s najnižším počtom ľudí infikovaných vírusom COVID-19 a vynikáme aj nízkym počtom úmrtí.

Aj napriek pozitívnym štatistickým ukazovateľom nás Veľká Británia nezaradila do zoznamu 59 bezpečných štátov. To v praxi znamená, že Slovák po príchode na Britské ostrovy musí zostať v dvojtýždňovej karanténe. Opozičná strana to vyčíta nášmu rezortu diplomacie.

Kým všetci naši susedia z V4, Rakúšania a občania z ďalších vyše 50 krajín nemusia po vstupe do Veľkej Británie do karantény, Slováci sa do zoznamu bezpečných štátov nedostali. Opoziční sociálni demokrati z toho vinia ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. „Kým minister zahraničných vecí nezmyselne riešil uznávanie venezuelského lídra, tak medzitým Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením koronavírusu,“ vytkol Juraj Blanár, podpredseda SMER-SD. Náš rezort diplomacie nepovažuje rozhodnutie Brtitov za opodstatnené a robia všetky kroky na zmenu postoja. „Dôrazne odmietame politicky motivovanú kritiku predstaviteľov Smeru v tejto otázke, nakoľko každá krajina, tak, ako aj Slovensko, prijíma svoje suverénne rozhodnutia,“ ohradil sa na kritiku rezort diplomacie. „Môže to byť spôsobené aj tým, že existuje dosť čulý styk pracovnej migrácie medzi Slovenskom a Veľkou Britániou,“ uviedol politológ Radoslav Štefančík. Ako však dodal, o dôvode postupu britských epidemiológov môžeme iba špekulovať a mohla to byť aj byrokratická chyba.

Porovnanie COVID-19

SLOVENSKO: Nakazených 1 893 Zomrelo 28

Česká republika: Nakazených 13 062 Zomrelo 352

Maďarsko: Nakazených 4 229 Zomrelo 595

Rakúsko: Nakazených 18 783 Zomrelo 706

Poľsko: Nakazených 37 521 Zomrelo 1 568

Veľká Británia: Nakazených 288 133 Zomrelo 44 650