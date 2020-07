Deťúrence už presne vedia, ako budú tráviť dva mesiace mimo školy: Čo chceme stihnúť počas prázdnin!

Prázdniny sa utešene rozbiehajú a deťúrence si ich vychutnávajú plnými dúškami. školáci, predškoláci, ba aj malí škôlkari novému času prezradili, čo všetko chcú počas júla a augusta stihnúť.

Je toho toľko, až sa natíska otázka, či im na to vôbec budú stačiť dva mesiace prázdnin?

Alexander (5), Bratislava

Zvládnuť plávanie

Alexander (5), Bratislava

- Chcel by som s babkou dostavať záhradný domček, chytiť nejakú veľkú rybu a naučiť sa plávať.

Šimon (10), Komárno

Spoznať naše hrady

Šimon (10), Komárno

- Túžim navštíviť čo najviac hradov na Slovensku, to ma veľmi láka. S maminou sme už tento rok boli v Múzeu ilúzií v Bojniciach a v Banskej Štiavnici v Múzeu lásky. Páčilo sa mi to, ale hrady sú môj sen. Ako každý rok sa pôjdem kúpať k Balatonu a vyrazíme si aj do hôr. Najradšej mám, keď zbierame hríby. A tiež sa už teším aj do školy.

Tomáš (14), Klokočov (okr. Čadca)

Vyšantiť sa na motorke

Tomáš (14), Klokočov (okr. Čadca)

- Veľmi ma bavia autá, motorky i štvorkolky. Už teraz sa teším, keď budem mať 17 rokov, aby som si mohol urobiť vodičák. Jednoznačne sa chcem počas prázdnin poriadne naučiť jazdiť na motorke. Brat bude chodiť so mnou po kopcoch a vždy bude pri mne. Už teraz sa neviem dočkať na naše spoločne strávené adrenalínové prázdniny.

Kika (11) a Katka (13), Rojkov (okr. Ružomberok)

Ísť na ockove obľúbené miesta

Kika (11) a Katka (13), Rojkov (okr. Ružomberok)

- Momentálne sa „bahníme“ v bahne v Rojkove na Liptove. Chodievame sem každé leto, je to spomienka na nášho ocka Ľubka, ktorý zomrel pred dvoma rokmi a s ktorým sme sem chodievali. Toto leto plánujeme ísť ešte na niekoľko obľúbených miest, kam sme spolu s ním chodili. Bývali s ním krásne prázdniny a stále nám veľmi chýba...

Linda (6), Martin

Naučiť sa správne hovoriť „r“

Linda (6), Martin

- V septembri idem do školy, a tak som sa v lete chcela naučiť povedať „r“. To sa mi už podarilo... Ešte by som sa chcela cez leto naučiť plávať bez „rukávnikov“, tak to pomaly skúšam.

Adriánka (3), Kysucké Nové Mesto

Postaviť búdku pre vtáčiky

Adriánka (3), Kysucké Nové Mesto

- My sme už spolu s ockom postavili sliepočkám nový kurník a tešíme sa, ako ich so sestričkou Mirkou (7) celé leto budeme kŕmiť. Ešte budeme stavať búdku pre vtáčiky a tešíme sa na stanovačku s ockom, teda, ak nebude pršať.

Timko (5), Brodno (okr. Žilina)

Vycvičiť psíka

Timko (5), Brodno (okr. Žilina)

- Prázdniny mám rád, lebo sa môžem viac pohrať s mojím bratom Tobiasom (9) a so zvieratkami, ktoré milujeme. Máme psíka, ktorého by sme radi naučili nejaké pokyny a vycvičili ho, tak uvidíme, čo sa naučí do konca leta.

Terezka (10), Banská Bystrica

Lyžiarske sústredenie

Terezka (10), Banská Bystrica

- Tento rok budem prázdninovať asi iba na Slovensku, zrejme nejaká turistika vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Teším sa tiež na lyžiarske sústredenie v Mošovciach a hlavne na otcovsko-detskú stanovačku.

Adam (11), Košice

Hovoriť po čínsky

Adam (11), Košice

- Počas leta by som si chcel vyskúšať riadiť vrtuľník a nafarbiť si vlasy namodro. Chcem sa naučiť aj čínsky jazyk, už som aj prihlásený do kurzu. Najviac sa však teším do tábora v Novej Bani, pretože tam stretnem kamarátov a je tam veľké jazero, v ktorom sa stále kúpeme a chytáme ryby.