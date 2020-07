Fico zvozil ministra zahraničia: Korčok zlyhal, mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok by mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii.

Na sobotňajšej tlačovej besede v Prešove to uviedol predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Reagoval tak na rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi takzvané bezpečné krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa Fica ide o obrovské zlyhanie rezortu diplomacie aj samotného ministra. „Vystavil tisíce ľudí, ktorí sú dnes na Slovensku a chcú sa vrátiť do Veľkej Británie, procesom a procedúram, ktoré sú mimoriadne nepríjemné,“ uviedol Fico.

Nezaradenie do zoznamu podľa neho znamená, že po návrate na územie Veľkej Británie zo Slovenska musia ľudia podstúpiť 14-dňovú karanténu. „To je v podmienkach Veľkej Británie veľmi komplikované a náročné a myslím si, že to mnohým komplikuje život pracovný, rodinný a študijný. Je to obrovský zásah, najmä ak si uvedomíme, o akú veľkú mieru komunikácie a kontaktov medzi oboma krajinami ide,“ uviedol Fico s tým, že toto rozhodnutie ovplyvňuje tisíce Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve.

Ako dnes uviedlo ministerstvo zahraničia v stanovisku na svojej webovej stránke, rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny nepovažuje vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku za opodstatnené. Z tohto dôvodu rezort slovenskej diplomacie okamžite uskutočnil v Londýne aj v Bratislave opakované intervencie s cieľom prehodnotiť britský postoj. „Britská diplomacia ubezpečila, že urobí vo veci maximum, avšak s tým, že ide o rozhodnutie zdravotníckych orgánov Veľkej Británie,“ uviedol rezort. Ten v tejto súvislosti pripomenul, že podobne, ako je tomu na Slovensku, ministerstvo nemá vplyv ani na rozhodnutia epidemiológov iných krajín. „Napriek tomu diplomaticky konáme a robíme maximum pre zmenu britského postoja,“ uvádza ministerstvo vo svojom stanovisku.

Podľa Fica je stanovisko ministerstva defenzívne a bez argumentov, ktoré by vyvracali postoj Veľkej Británie. „Otázka je, prečo Veľká Británia nezaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny. Ja si myslím, že britskí experti neveria slovenskej vláde pokiaľ ide o čísla a údaje, ktoré uvádza. Bude veľmi dôležité získať informácie z britskej strany, čo ju vlastne viedlo k tomu, že takéto rozhodnutie prijala,“ skonštatoval Fico, no pripustil, že za tým môžu byť aj iné dôvody. „Budeme musieť zisťovať, čo sa vlastne stalo. Fakt je ten, že rezort zahraničných vecí svojou nečinnosťou spôsobil veľké škody slovenským občanom a za to musí niekto niesť zodpovednosť,“ uviedol.

Ako dodal podpredseda Smeru-SD a predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Juraj Blanár, ak by odborníci z Británie dôverovali číslam zo Slovenska, nemali by problém zaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny. „Nemám dôvod nedôverovať číslam, ktoré sú na Slovensku. Avšak kladieme si otázku, ako je možné, že odborníci vo Veľkej Británii ignorujú krajinu, ktorá je z hľadiska boja s koronavírusom z hľadiska prepočtu na počet obyvateľov jedna z najlepších na svete. Pritom krajiny, ktoré sú okolo nás s horšími číslam ako sú Česko, Maďarsko, Poľsko či Rakúsko, majú možnosť bez akejkoľvek karantény cestovať,“ povedal Blanár.

Minister Korčok podľa neho robí nadprácu tam, kde to nie je nevyhnutné a naopak nerobí to, čo je potrebné. „Za takýchto okolností minister zahraničných vecí zlyhal a je potrebné vyvodiť politickú zodpovednosť za to, že nedostatočne obhajuje záujmy občanov Slovenskej republiky a namiesto toho sa venuje veciam, ktoré sú z hľadiska zahraničnej politiky pre nás nezaujímavé, ako je napríklad Venezuela, ktorej venoval viac pozornosti ako našim občanom vo Veľkej Británii,“ zdôraznil Blanár, ktorý chce v pondelok požiadať o prijatie u britského veľvyslanca.

„Dôrazne odmietame politicky motivovanú kritiku predstaviteľov Smeru v tejto otázke, nakoľko každá krajina, tak ako Slovensko, prijíma svoje suverénne rozhodnutia a aj my sme boli v ostatnom období predmetom kritiky od ostatných štátov pre naše reštriktívne opatrenia. Rovnako nenesieme zodpovednosť za to, že si predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR celú záležitosť všimol až po týždni,“ reagovalo ministerstvo na kritiku predstaviteľov opozície.

Rezort zahraničia zároveň pripomenul platnosť odporúčania necestovať do Veľkej Británie, ktorú slovenskí epidemiológovia nezaradili medzi bezpečné krajiny. „Ak sa naši občania rozhodnú napriek tomu cestovať, musia v tejto krajine nateraz počítať s obmedzeniami, ktoré veríme, britská strana čoskoro vo vzťahu k SR odstráni,“ dodalo ministerstvo.