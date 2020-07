Muž chodil do rovnakej reštaurácie takmer 20 rokov: Po jeho poslednej návšteve sa zamestnanci rozplakali!

Stály zákazník nechal zamestnancom reštaurácie v americkom New Jersey prepitné tisíc dolárov (v prepočte takmer 890 eur) ako vďaku za ich prácu počas pandémie.

Majiteľ podniku Arnold Teixeira pre CNN uviedol, že muž navštevuje reštauráciu od roku 2001 a nechcel zverejniť jeho identitu.

"Zákazník sa najedol spolu s rodinou a bez slova odišli. Keď sa čašníčka pozrela na prepitné, rozplakala sa. Potom to videl ďalší člen môjho tímu a tiež sa rozplakal. Keď som ich videl, nemohol som si pomôcť a rozplakal som sa tiež. Bolo to naozaj veľmi emocionálne, pretože toto sú pre nás skutočne náročné časy," vyjadril sa.

Nemenovaný zákazník reštaurácie The Starving Artist tiež zanechal odkaz. "Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že pracujete aj v týchto zlých časoch. Sme vám vďační za vaše chutné jedlo, milé úsmevy a úžasnú atmosféru. Chceme, aby ste vedeli, že si vás všetkých veľmi ceníme. Bez The Starving Artist by to nebolo to pravé leto," napísal s prosbou, aby peniaze rozdelili spravodlivo medzi všetkých zamestnancov. Teixeira tak aj urobil a sumu rozdelil na sedem častí. On sám si nenechal nič.

Majiteľ uviedol, že reštauráciu musel v marci zatvoriť a nebol si istý, či bude môcť aj naďalej fungovať. "Situácia sa zhoršila až tak, že som sa pripravoval na možnosť, že už neotvorime. Nezarábame ani polovicu oproti bežnej letnej sezóne. Toto prepitné obnovilo našu vieru v ľudskosť. Vďaka tomu opäť cítime zadosťučinenie za to, čo robíme," uzavrel.