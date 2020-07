Škrtelovi sa v tureckom Basaksehire končí zmluva: Bude chytať za Ráztočno?

Posledný zahraničný angažmán? Ani sám Martin Škrtel (35) nepozná v tejto chvíli presnú odpoveď.

Futbalový stopér tureckého Basaksehiru má s istanbulským klubom zmluvu do konca tejto sezóny. Líder Süper Lig finišuje k historicky prvému majstrovskému titulu a štartu v Lige majstrov. Či sa obe strany dohodnú na predĺžení spolupráce, to je zatiaľ vo hviezdach.

Skúsený obranca by rád ešte minimálne rok pokračoval v cudzine. V Basaksehire patrí ku kľúčovým postavám a s výnimkou zranenia sa pravidelne objavoval v základnej zostave. „Pripúšťam iba dve možnosti – pokračovať tu, alebo sa vrátiť. Robiť experimenty ako minulý rok s Talianskom, na to už nemám chuť ani futbalovo, ani súkromne. Meniť pôsobisko a bývanie, synovi školu a zázemie sa neoplatí. A viazať sa na dlhšiu dobu už nechcem,“ povedal Škrtel v rozhovore pre časopis Forbes.

Bývalý 104-násobný reprezentant už dávnejšie myslel na to, čo príde po ukončení kariéry. Vlani dokončil výstavbu domu v Trenčíne. Už neraz priznal, že je veľkým fanúšikom Spartaka Trnava, ale po návrate domov by si rád obliekol dres Trenčína. „Rovnako tak by som chcel hrať aj za Ráztočno, odkiaľ pochádzam. Zahrať si s chalanmi, ktorých poznám z detstva. Zažiť atmosféru dedinského futbalu so všetkým, čo k tomu patrí – s klobásou a pivom po zápase a s ľuďmi okolo ihriska.“

V obci, kde žijú jeho rodičia, začínal s futbalom ako šesťročný. Po štyroch rokoch sa presunul do športovej školy v Prievidzi. FK Hajskala Ráztočno hrá 7. ligu. V predčasne skončenej sezóne obsadil 6. miesto.povedal pre Nový Čas stredopoliar Miroslav Gilan.Pred pár rokmi v rámci turnaja štyroch tímov, v ktorom nastúpil okrem nášho mužstva aj All Star team Martina a Romana Škrtelovcov. Keď však príde domov a zavíta k nám na tréning, vždy prehodíme pár slov.“

On i celá obec je hrdá na svojho známeho rodáka. Obranca, ktorý pochodil Petrohrad, Liverpool či Istanbul, im všetkým robí vo svete dobrú reklamu. „Začínal som ako pravý a potom ľavý záložník. V Prievidzi som hral v strede i v útoku. Potom som sa začal posúvať dozadu. Možno za Ráztočno budem brankár,“ prezradil s úsmevom Škrtel pre Forbes.

Každopádne, v dedinke s vyše tisíckou obyvateľov by jeho prítomnosť na ihrisku vyvolala veľký záujem. „Štadiónik by bol určite plný. Aj hore na lúku by si ľudia posadali. Taká tisícka z okolia by sa nazbierala. Maťovi by sme dali na výber post. Ak bude chcieť, môže aj chytať. Bola by to rarita,“ dodal Gilan.

 s futbalom začínal v obci Ráztočno

 pokračoval v športovej škole v Prievidzi

 v lige debutoval v drese Trenčína

 ako 20-ročný prestúpil do Zenitu Petrohrad

 8 rokov hral za slávny FC Liverpool

 tri sezóny pôsobil vo Fenerbahce Istanbul

 s Basaksehirom má na dosah turecký titul

 so Zenitom bol ruským majstrom

 s Liverpoolom získal Ligový pohár

 je 4-násobným Futbalistom roka SR

 hral na MS 2010 i ME 2016