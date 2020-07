Krasokorčuliar a medailista zo Sarajeva Jozef Sabovčík: Konečne ma nič nebolí

Takto pred rokom sa chystal na veľkú šou Fire on Ice na rodnom ľade v Bratislave.

Na rozlúčku s úspešnou kariérou si bronzový olympijský medailista zo Sarajeva 1984 a prvý krasokorčuliar, ktorý skočil v súťaži štvoritý skok, pozval do Bratislavy a Ostravy parádne esá. Všetko bolo hotové, len jeho chrbát sa postavil proti. Takže v čase, keď mal skákať na bratislavskom ľade, ležal na operačnom stole. Dnes, pol roka po operácii, si Jozef Sabovčík (56) opäť obul korčule a mohol si povedať:Ako spoza Veľkej mláky prezradil, mučivé bolesti ustúpili hneď po operácii.spustil Jozef, ktorý prvú cestu na preteky so svojimi zverencami absolvoval v januári.

Prvý let prechodil

„Obával som sa najmä cesty za oceán na európsky šampionát s Eliškou (Češka Březinová je jeho najznámejšou zverenkou – pozn. aut.). Zvládol som to, ale tí okolo mňa sa nevyspali. Každých 45 minút som musel vstať. Let do Európy som celý prechodil...,“ zasmial sa pri spomienke. Teraz po pol roku môže robiť konečne všetko, ale postupne a najmä opatrne. „Už som znova na korčuliach, ale len preto, aby som deťom niečo ukázal. Sám som sa ešte neodvážil pustiť na ľad niečo si zajazdiť... Pritom som dostal niekoľko pozvánok na exhibície, v dnešnom koronavírusovom čase, samozrejme, virtuálne,“ pokračoval rodák z Bratislavy, ktorému v krasokorčuliarskom svete nik inak nepovie ako Jumping Joe (Skákajúci Joe).

Zakázané saltá

A to preto, lebo v kariére ho preslávili najmä skoky. Nielen ten historicky prvý štvoritý z ME 1986 v Kodani – štvoritý odpichnutý rittberger, ale predovšetkým salto vzad, ktoré predviedol aj na otváracom ceremoniáli zimnej olympiády 2002 v Salt Lake City, no ktoré mu manželka Jennifer zakázala po oslave 50. narodenín.

Večera cez internet

Zaujímalo nás, ako poznačil jeho život COVID-19. „My sme v Utahu nemali úplnú karanténu, aj keď začiatok marca zatvoril obchodné centra a, žiaľ, aj zimné štadióny. Našťastie, ten náš v Ogdene nebol zatvorený, len tam platili rôzne obmedzenia. Na ľade nás mohlo byť najviac deväť, tréneri a personál mali povinné rúška,“ prezradil Jozef, ktorý je na ľade v pracovných dňoch od ôsmej do dvanástej.



„Manželka pracuje pre privátnu ordináciu, chodila do práce normálne. Mladšiemu synovi preložili celú školu na internet, takže on sa učí doma a vôbec mu to neprekáža. Akurát sa so starším synom veľmi nevídame, pretože on so snúbenicou berú karanténu veľmi vážne. Tak sme napríklad neraz večerali spolu cez internet. My u nás a oni u seba doma,“ pokračoval v krasokorčuliarskom svete pre výber kostýmov, hudby, choreografie a účesu nezameniteľný šampión, ktorý v sebe na staré kolená objavil stolárske gény po starom otcovi. „Teraz napríklad prerábame špajzu, kde som sám vyrobil všetky poličky,“ dodal Jozef, ktorého potešilo, že mohol byť viac s rodinou.