Obranca Calgary bojkotuje reštart NHL: Veľký strach o dcérku

Po piatkovom spečatení dohody o pokračovaní rozbehnutého ročníka 2019/2020 v zámorskej NHL sa hokejisti v najslávnejšej súťaži sveta môžu tešiť na play-off v netradičnom formáte s 24 mužstvami, ktoré sa začne 1. augusta.

Hrať sa bude v kanadských mestách Edmonton a Toronto, pričom začiatok tréningových kempov stanovili na 13. júla. NHL má navyše na niekoľko rokov pokoj, čo sa týka kolektívnej zmluvy s hráčskou asociáciou. Tá nová platí do leta 2026.

Do dohody týkajúcej sa dokončenia aktuálnej sezóny pre hráčov zakotvili možnosť bez akejkoľvek sankcie nenastúpiť do prípravy a súťažných zápasov. Prvým, kto oficiálne oznámil, že v edícii 2019/2020 nevykorčuľuje na ľad, bol obranca Calgary Flames Travis Hamonic. Dvadsaťdeväťročný kanadský bek má obavy o dcéru, ktorú vlani hospitalizovali s respiračnými ťažkosťami. "Veľmi rád by som si opäť zašnuroval korčule, mohol hrať, blokovať strelecké pokusy a pomáhal nášmu mužstvu, ale moja rodina bude vždy na prvom mieste. Najdôležitejšou prácou, ktorú mám, je byť otcom mojich malých detí," vyhlásil Hamonic. V organizácii "plameňov" jeho rozhodnutie chápu. "Aj keď nám v zostave bude chýbať, rozumieme mu a rešpektujeme jeho rozhodnutie," povedal generálny riaditeľ Flames Brad Treliving.

Profiliga zažije počas play-off niečo, čo sa bude výrazne líšiť od zaužívaného formátu. Bez fanúšikov na tribúnach sa má v úvode vyraďovacej časti denne konať päť až šesť stretnutí. Niekoľkomesačná prestávka v súťaži znamená taktiež posun nasledujúcej sezóny - začať by sa mohla v decembri alebo dokonca až v januári. Od roku 1893 neudelili Stanleyho pohár iba dvakrát - v roku 1919 to bolo pre pandémiu španielskej chrípky, v roku 2005 zas pre celosezónnu výluku v NHL.

Prvé dve kolá play-off sa majú odohrať za tvrdých karanténnych opatrení, členovia rodín jednotlivých hráčov budú mať povolený vstup na zápasy až od finále konferencií a aj to pri dodržaní určených noriem a predpisov. Obe dejiská play-off budú okrem karantény podliehať aj prísnemu testovaniu na ochorenie COVID-19. Každý deň sa budú vykonávať testy nielen na hráčoch, ale aj zamestnancoch hotelov, kde budú hokejisti prespávať či reštaurácií, kde budú jesť," informovalo vedenie NHL. Neočakáva sa, že pozitívny výsledok testu u jedného hráča úplne zastaví pokračovanie v sezóne. Vedenie súťaže sa v takom prípade postará o to, aby hráča čo najskôr izolovali od ostatných.