Po rokoch priznal farbu! Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti Rusku

Americký prezident Donald Trump prvýkrát potvrdil, že Spojené štáty v roku 2018 vykonali kybernetický útok proti ruskej Agentúre pre výskum internetu (AII).

Napísal to novinár denníka The Washington Post Marc Thiessen, ktorý so šéfom Bieleho domu viedol rozhovor. Trump tvrdí, že na rozdiel od svojho predchodcu Baracka Obamu v tomto smere konal.

AII je inštitúcia založená jedným z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina a je považovaná za ústredný článok ruských dezinformačných operácií. USA túto inštitúciu viní z podielu na zasahovaní do prezidentských volieb v roku 2016 a tiež do kongresových volieb v roku 2018.

Thiessen v The Washington Post napísal, že sa Trumpa počas rozhovoru opýtal, či podnikol kybernetický útok. "Správne," odpovedal prezident.

Trump sa domnieva, že jeho predchodca Barack Obama pred voľbami v roku 2016 vedel o ruských aktivitách alebo o nich bol informovaný, ale nič k tomu nepovedal. "A dôvod, prečo nepovedal nič, bol ten, že sa tým nechcel zaoberať, pretože sa domnieval, že (prezidentská kandidátka za demokratov Hillary Clintonová) je na čele, pretože čítal falošné prieskumy," cituje Thiessen Trumpa.

Americký prezident tvrdí, že na rozdiel od svojho predchodcu reagoval spustením kybernetického útoku na informácie spravodajských služieb o ruskom zasahovaní do volieb. "Pozrite, zastavili sme to," povedal Trump novinárovi.

Obama na konci roku 2016 ohlásil sankcie proti Rusku a vyhostil niekoľko ruských diplomatov kvôli ruskému zasahovaniu do volieb.

The Washington Post už v októbri 2018 písal o údajnom americkom kybernetickom útoku proti Rusku. Teraz to Trump prvýkrát oficiálne potvrdil. "Nikto nebol voči Rusku tvrdší ako ja," povedal Trump Thiessenovi v súlade s podobnými svojimi tvrdeniami z minulosti.