Schmiedlová ukončila nadvládu Benčičovej: Je to náplasť za zápas s Českom

Po priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom mala hlavu v smútku.

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová prehrala v úvodný júlový víkend na harde v NTC s Markétou Vondroušovou i Terezou Martincovou. Po návrate na antuku však ožila a v sobotnom semifinále turnaja Privatbanka Open získala cenný skalp svetovej osmičky.

Po triumfe 6:3, 1:6, 6:3 nad najvyššie nasadenou Švajčiarkou Belindou Benčičovou bola na svoj výkon hrdá. "Bolo to z mojej strany asi tisíckrát lepšie ako na Bratislava Open na Slovane, kde som s Belindou uhrala jediný gem. Bojovala som, aj keď sa už cítim unavená.

Nebolo ľahké prejsť na antuku, po stretnutí s Českom som bola smutná.

Som rada, že som to zlomila a že niekto Belindu na Slovensku konečne zdolal," tešila sa nasadená trojka.

Proti Benčičovej slávila úspech vďaka aktívnej hre, jej veľkou zbraňou bol obojručný bekhend po čiare. "Na kurtoch Slávie STU sa mi hrá veľmi dobre. Vedela som, že nemám čo stratiť. Snažila som sa diktovať tempo. Podmienky neboli ľahké, no vietor ublížil viac Belinde ako mne. Vždy sa opieram o obojručný bekhend a dnes mi fungoval výborne. Často som ho hrala po čiare a hrala som ho odvážne, dokázala som ním súperku zatlačiť. Toto víťazstvo mi veľmi pomôže po psychickej stránke. V tenise je to raz lepšie a raz horšie, no určite je to pre mňa náplasť za nevydarené stretnutie s Českom. Zdvihne mi to sebavedomie."

Vo finále sa črtal súboj s jej dobrou kamarátkou Viktóriou Kužmovou, ktorá bola v semifinále proti Eszter Mériovej papierovou favoritkou. "Už sme spolu s Viki viackrát hrali, už som si na to zvykla. S mnohými dievčatami sa dobre poznám. Či sme dobré kamarátky alebo nie, na finálový zápas nastúpim s cieľom zvíťaziť," zdôraznila zverenka trénera Petra Hubera.