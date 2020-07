Bulharský inzerát roka hľadá obrancu: 500€ výplata, ubytovanie, strava a more ako čerešnička

V Histórii futbalu sa v rámci prestupov odohralo množstvo zaujímavých situácií. No niečo také si veru nepamätáme.

Bulharský klub FC Spartak Varna a konkrétne jeho tréner Kyriakos Georgiou sa s nedostatkom obrancov vysporiadal naozaj svojsky.

Posilu hľadá cez inzerát.



Na facebooku uverejnil status v ktorom láka mladé talenty do svojho mužstva. Mali by vedieť hrať systémom 3-5-2. Odmenou im bude preplatené ubytovanie so stravou, k tomu 500€ mesačne ako výplata a dlhé pláže pri mori.



Na to, že Varna hrá aktuálne v tretej lige sú tieto podmienky viac, než slušné. Spartak kedysi hral v najvyššej súťaži a dokonca dvakrát získal ligový titul. Klub sa aktuálne zmieta vo finančných ťažkostiach, no zrejmie nie až v takých.



V prípade záujmu stačí poslať na trénerov mail životopis s videom. Ďalšou podmienkou je európsky pas. Georgiou sa netají vysokými cieľmi a ambíciami. S novým vedením totižto chce vybudovať mladé a perspektívne mužstvo, ktoré klub dostane tam, kam patrí - do prvej ligy.