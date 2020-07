Plánujú Beckhamovci svadbu? Záletník Brooklyn sa mal zasnúbiť s dcérou magnáta

Je známy záletník Brooklyn Beckham (21) zasnúbený? Svojim kamarátom v Los Angeles oznámil, že americkú herečku Nicolu Peltz (25) požiadal o ruku.

Ako informuje Mirror, fotograf Brooklyn randí s Nicolou sedem mesiacov. "Brooklyn povedal svojim priateľom v Los Angeles, že je s Nicolou zasnúbený. Ich kamaráti o tom vedia. Sú do seba zamilovaní," tvrdí zdroj.

Mladíkov manažér, ktorý zastupuje aj jeho otca Davida (45) a matku Victoriu (46), sa k situácii odmietol vyjadriť. Unikla informácia, že hviezdni rodičia sú nadšenými plánmi ich syna zosobášiť sa s Nicolou. "David a Victoria im dali svoje požehnanie," povedal zdroj blízky ich okoliu. "Je to veľmi vzrušujúce obdobie pre celú rodinu a po niekoľkých predchádzajúcich búrlivých vzťahoch si myslia, že Brooklyn našiel to pravé," dodal.

Minulé leto sa Brooklyn rozišiel s britskou modelkou Hannou Cross po mnohých hádkach. On a Nicola verejne oznámili, že sú pár prostredníctvom čierno-bielej fotky na Instagrame, na ktorej boli iba v uterákoch. Snímka mala byť odfotená v sídle Beckhamovcov.

Brooklyn označil vo svojom poslednom príspevku na Instagrame Nicolu za svoju najlepšiu priateľku, na čo ona odpísala, že vďaka Brooklynovi je všetko lepšie. "Randím s mojím najlepším priateľom a som z toho taká šťastná," povedala v máji.

Nicolin otec je magnát Nelson Peltz (77). Jeho majetok sa odhaduje na 1,3 miliady libier (1 452 812 193 eur), čím značne prekonáva odhadovaný majetok Beckhamovcov - 350 miliónov libier (391 141 744 eur). Nelson žije aj so svojou manželkou, bývalou modelkou Claudiou, v 27-izbovom dome neďaleko New Yorku. V tejto oblasti žije aj Bruce Willis. Zamestnáva mnoho ľudí a do práce jazdil vrtuľníkom. Nelson má desať detí, z toho osem s Claudiou, ktorá je jeho treťou manželkou. Žijú spolu 35 rokov. Nicola je najmladšou zo súrodencov.

Mladá herečka zahviezdila vo filme Transformeri, kde hrala dcéru Marka Wahlberga Tessu. Okrem toho ste ju mohli vidieť aj vo filme Transformeri 4: Age Of Extinction a v seriáli Inhumans.