Bezradná invalidná dôchodkyňa Eva prosí o pomoc: Živorím zo 133 eur, skončím na ulici!

Nezvláda to! Invalidná dôchodkyňa Eva (58) z Košíc sa obáva, že skončí na ulici. Mesačne musí vyžiť len zo 133 eur, čo je žalostne málo. K dcére, ktorá pre pandémiu nestíha platiť nájomné, ani k vlastnej chorej mame, ktorá býva v malometrážnom mestskom byte, ísť podľa jej slov nemôže.

Evine patálie sa začali pred vyše 20 rokmi, keď si ako rozvedená matka s tromi deťmi našla druha a mala s ním syna. „Bývali sme spoločne v mojom byte, no priateľ František nástojil, aby sme sa presťahovali do väčšieho. Dôverovala som mu, veď sme mali aj spoločné dieťa, no on ten môj byt predal, čím splatil svoje predchádzajúce dlhy. Potom sme sa sťahovali z miesta na miesto ako kočovní nájomníci a napokon som skončila u dospelej dcéry,“ posťažovala sa nešťastná Košičanka, ktorá odpracovala takmer 22 rokov ako robotníčka a upratovačka.

„Pre podlomené zdravie som už 19 rokov na invalidnom dôchodku. Moja dcéra pracovala v Bratislave ako čašníčka, ale po zatvorení prevádzok v súvislosti s pandémiou bola doma v Košiciach a neplatila podnájom. Teraz ju vyhadzujú z bytu a v júli skončím na ulici aj ja. Neviem, čo so mnou bude, lebo moja mama Daniela má už 83 rokov a v jej maličkom byte bývať nesmiem. Neostáva mi nič iné, ako sa len modliť a poprosiť ľudí s veľkým srdcom o druhú šancu na život. Ja totiž iba živorím a takú neistotu, hotové peklo, veru neprajem nikomu,“ prezradila s tým, že sa obáva, že skončí ako bezdomovkyňa.

„Mám depresie, lebo na stravu mi po odrátaní za lieky zostane mesačne len 80 eur. Na to sa však nesťažujem, zvykla som si, že mäso si môžem dovoliť len raz za mesiac až dva. Z čoho mám však ušetriť na bývanie a ako si ho vôbec nájdem?“ uzavrela s tým, že je už zúfalá a prosí o pomoc.

Moje denné menu

- Raňajky: zlacnený jogurt

- Obed: knedlík s omáčkou, fazuľa, hrach

- Večera: chlieb s maslom

- Spolu: 2,66 eur