Kiska na politickom dôchodku začal písať knihu: Majú sa jeho nepriatelia čoho báť?

Bol prezidentom, trúfal si byť aj premiérom. Andreja Kisku (57) však okrem voličov zradilo po voľbách aj zdravie.Po tom, čo sa jeho strana Za ľudí s odretými ušami dostala do parlamentu, ohlásil exprezident, že sa sťahuje z politiky. Teraz nám Kiska prezradil, ako presedlal z politických poviností na manželské a na čom pracuje v posledných týždňoch.

Po voľbách sa Andrej Kiska stiahol po 7 rokoch z politiky. Viac času mu tak zostalo pre rodinu a hlavne manželku, ktorá nebola veľmi nadšená, keď do politiky vstupoval.

„Snažím sa teraz dohnať ten deficit, čo som mal u detí, ale aj u manželky. S deťmi sme sa ešte viac zblížili, spolu sme sa nielen hrali, ale aj učili, riešili problémy,“ prezradil Kiska, ktorý využil aj pandémiu koronavírusu na spoločné aktivity. „Ja som tento čas trávil s rodinou, výletmi po okolí. V prvých dňoch krízy sme boli s manželkou riadne vystrašení a vystresovaní,“ utrúsil exprezident. Pre COVID-19 dokonca museli v rodine rušiť aj svadbu dcéry Natálie a presnunúť ju na budúci rok.

Hlava štátu sa momentálne venuje hlavne rehabilitácii po operácii platničky a pravidelne cvičí. „Novinkou je, že som začal písať knihu. Mám už hotových prvých 23 kapitol. Verím, že bude pre mnohých milým prekvapením. Nie sú to žiadne memoáre, ale nebudem viac prezrádzať. Dúfam, že sa do konca roka dostane do predaja,“ naznačil Andrej, ktorý zostal žiť s rodinou v Poprade. Stále mu však zostávajú na krku nedoriešené kauzy z politickej minulosti - polícia ešte stále neuzavretla kauzu krátenia dní jeho firmy KTAG - no Kiska dúfa, že už nie dlho.

„Čím ďalej, tým viac sa ukazuje, ako bola celá táto kauza obludne vykonštruovaná a riadená osou zla Fico, Kaliňák, Gašpar a Bödör... Verím, že sa čím skôr ukáže pravda,“ uzavrel teraz už politický vyslúžilec Kiska, ktorý sa vrátil aj k stretnutiam s Michalom Šuligom, ktoré niekto nahral a zverejnil na internete. Riešili na nich spolu kauzu kúpy nehnuteľností v roku 1999 vo Veľkom Slavkove. Tvrdí, že sa nechal nachytať.

„Šuligu som poznal viac ako 20 rokov a nenapadlo mi, že sa nechá nahovoriť, lepšie povedané zapredať k niečomu takému. On ani jeho kumpán s tým zrejme nemajú problém a po Poprade sa údajne za odmenu teraz prevážajú na nových bielych mercedesoch,“ doplnil Kiska.