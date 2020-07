Katarína odmalička vedela, čím chce byť: Neuveríte, na čo sa dala táto krásna žena

Je mladá, krásna a smelá! Poručíčka Katarína Gombíková (24) má kanceláriu v oblakoch. Je totiž novou posilou našich vzdušných síl, kde aktuálne pôsobia tri pilotky, pričom jedna z nich je na materskej.

Sympaťáčka zo Zvolena nastúpila do Dopravného krídla Kuchyňa (okr. Malacky), kde ju ešte čaká špeciálny letecký výcvik. Následne by mala pilotovať najväčšie dopravné lietadlo slovenskej armády C-27 Spartan. Ešte pred mesiacom bola kadetka, no už je z nej plnohodnotná pilotka našej armády.

Katarína Gombíková (24) je čerstvou absolventkou Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá po skončení štúdia posilnila útvary vzdušných síl. Rodáčka z Považskej Bystrice vyrastala vo Zvolene a už na gymnáziu absolvovala na letisku Očová výcvik v bezmotorovom lietaní. Vzdušný priestor jej doslova učaroval. Nasledovalo bakalárske štúdium v Akadémii SR v Liptovskom Mikuláši.

„V druhom ročníku som sa dozvedela, že na Leteckej fakulte v Košiciach sa otvára letecký odbor. Ešte v roku 2016 som začala výcvik PPL na motorových lietadlách,“ prezradila Katarína s tým, že vďaka tomu mala potrebnú licenciu. „Po bakalárskom štúdiu sa tak začal napĺňať môj sen stať sa pilotkou. Praktickú časť pilotného výcviku som absolvovala v Trenčíne, kde som nalietala okolo 100 hodín na lietadle Diamond DA-20 Katana, plus niekoľko hodín v rámci skupinovej zlietanosti. Prechod z vetroňa na motorové lietadlá nebol nejako zložitý. Aj preto, lebo som medzitým začala lietať na lietadlách PS-28 cruiser,“ prezradilo sympatické žieňa v uniforme.

Nová posila

Katarínu najprv čaká kurz pre spoluprácu vo viacčlennej posádke a potom preškolenie na techniku. „V jej prípade to bude lietadlo L-410 Turbolet. Po ich absolvovaní sa začne samotný výcvik na lietadle L-410. Ak všetko pôjde dobre, koncom roka by mohla začať výcvik na leteckej technike. Je dobre motivovaná, vlastne už od strednej školy vie, čo chce. Za vlastné peniaze absolvovala plachtársky výcvik. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve adepti, pre ktorých je lietanie odmalička záľubou, sa nakoniec stanú výbornými pilotmi,“ teší sa z novej posily zástupca veliteľa dopravného krídla podplukovník Peter Výrostek.

Potrebný letecký výcvik, ktorým ešte musí poručíčka Gombíková prejsť, bude trvať 6 až 9 mesiacov. „Potom by mohla prejsť na C-27 Spartan, pričom by bola prvou pilotkou v rámci Vzdušných síl OS SR, ktorá bude lietať na tomto type lietadla,“ uviedla pre Nový Čas Mária Lajmonová z tlačového oddelenia ministerstva obrany.

