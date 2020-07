Janka Hospodárová o svojej obrovskej láske: Viem, že sa blíži náš koniec

Známa markizáčka Janka Hospodárová (44) je súčasťou modro-žltej televízie od jej začiatku. Nie je však známa len svojou láskou k televíznym kamerám, ale aj k zvieratám, ktoré ju sprevádzajú celým životom.

Okrem toho, že jej robí spoločnosť jej psík Nany, veľkú časť jej srdca zabral kôň Dior, ktorého má už dvadsať rokov. Ako však Hospodárová priznala, s osudom sa snaží zmieriť, pretože vie, že jej Diorovi už nezostáva veľa času.

Janka sa snaží so svojím štvornohým miláčikom tráviť všetok voľný čas. Už takmer dvadsať rokov sú totiž nerozlučnou dvojkou, a aj keď na jeho chrbte už roky nejazdí, je jej vždy dobrým spoločníkom. „Diora mám od jeho 16 rokov. Narodil sa v roku 1985 na Morave a potom sa dostal ku mne. Teraz má už 35 rokov, je to starý dôchodca. Je to obrovská láska a najdlhší vzťah, aký som kedy mala,“ povedala pre Markízu Janka, ktorá sa ku svojmu zvieraciemu kamarátovi utiekala vždy, keď jej bolo najhoršie.

Ako priznala, keď mal Christian Dior, ako znie celé jeho meno, 27 rokov, ochorel na tzv. mesačnú slepotu, pri ktorej prišiel o oko. „Diorko patrí k najstarším koňom na Slovensku, a keďže sa dožívajú 36-37 rokov, uvedomujem si, že onedlho môže prísť jeho koniec. Preto sa s ním snažím tráviť čo najviac času,“ dodala.