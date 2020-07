Daniela Nízlová po návrate na Slovensko prekvapuje: Chýbal jej život celebrity!?

Dvojičky Veronika a Daniela Nízlové z dua Twiins zavesili spoločnú kariéru na klinec po tom, čo zostala Daniela tehotná s futbalistom Stanislavom Lobotkom (25). Ten podpísal lukratívnu zmluvu s talianskym futbalovým klubom SSC Neapol, a tak smerovali kroky mladej rodinky do Taliansko, kde žijú v luxusnej vile.

Daniela sa však po uvoľnení pandemických opatrení vrátila aj s dcérkou Lindou na Slovensko a, ako sa zdá, opäť oprášila mikrofón. Aj so sestrou totiž prijali ponuku na spoločný kšeft.

Po pár mesiacoch, ktoré strávila Daniela v Neapole, sa jej sestra Veronika vydala sólovou dráhou. Ako sa však zdá, dvojičky to bez seba dlho nevydržali. Daniela, ktorá trávi na Slovensku niekoľko týždňov, sa totiž nechala opäť zlanáriť a Twiinsky budú spolu opäť vystupovať. „Idem domov na pár týždňov, aby som si vybavila pár neodkladných vecí,“ priznala po príchode sympatická brunetka, ktorá tak spojila príjemné s užitočným. Zatiaľ čo teda bude rodina strážiť malú Lindu, Daniela s Veronikou to opäť rozbalia tak ako za starých čias na pódiu v známom akvaparku.

V Neapole trčí doma

Daniela odletela za Lobotkom do Neapola v polovici februára po tom, čo mu porodila dcéru Lindu. Aj keď nemohol byť futbalista pri pôrode, o to dojemnejšie bolo ich prvé stretnutie. Celá rodina Nízlovcov odletela do Talianska súkromným lietadlom a užívali si pohodu v luxusnej vile. Vtedy však ani len netušili, že ich koronavírus rozdelí na dlhé mesiace.

Rodinka zostala zatvorená doma a po uvoľnení opatrení začal Stano trénovať. Daniela tak trávila čas sama s dcérkou v dome a venovala sa mamičkovským povinnostiam. Tento zmenený život je však rozhodne odlišný od toho, ktorý viedla známa speváčka predtým. Predsa len život v šoubiznise a na výslní je úplne íný. Daniela ho však má možnosť okúsiť opäť.