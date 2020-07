Dôchodcovia Štefan a Eva sa na svoj vek nepozerajú: Odpadnete, kam začali chodiť

Sršia obrovskou energiou a láskou k tancu. Štefanovi Polášovi (72) zo Serede a jeho partnerke Eve Ruskovej (67) zo Zvolena učaroval folklór natoľko, že sa prihlásili na kurz ľudového tanca pre laikov.

Neprekáža im ani to, že musia na vlaku dochádzať do Detvy 160 kilometrov a že ostatní účastníci by im mohli byť aj vnúčatami. Stále aktívny rezbár Štefan (72) sa dal dokopy so sympatickou Evkou (67) pred ôsmimi rokmi na cyklojazde vo Zvolenskej Slatine, keďže obaja sú milovníci športu. Okrem toho sa párik našiel aj vo folklóre.

„Mňa k nemu viedli od malička rodičia. Na festival Východná chodievam od 70. roku a učaroval mi aj ten v Detve. Keď som zistil, že sa tu organizuje kurz ľudového tanca, nahovoril som priateľku, aby sme sa na ňom zúčastnili,“ prezrádza vitálny dôchodca.

Štefana a ani Evku neodradilo to, že zo Serede to majú vyše 160 kilometrov. Raz za týždeň tak pravidelne smerovali ich kroky na vlak na Podpoľanie. „Hodiny sa mi neskutočne páčili. Naučili sme sa základné prvky a kroky. Keď totiž nezainteresovaný človek vidí tancovať Detvancov, myslí si, že sa odtrhli z reťaze. Teraz sa však už do toho ich tanca viacej rozumieme,“ smeje sa Seredčan, ktorý si s partnerkou najradšej zatancuje čardáš.

Ušila mu aj košieľku

A čo im kurz dal? „Veľmi veľa. Okrem základov tanca sme spoznali skvelých ľudí, ktorí sa nepozerali na to, koľko máme rokov, a zobrali nás medzi seba,“ objasňuje Eva. Tá ušila pre svojho milovaného priateľa aj folklórnu košieľku. Sympatickému páriku vek nebráni v tom, aby si prestali užívať život, a to odporúčajú aj ostatným.

„Na dôchodku sa život predsa nekončí. Nestíhame sa ani nudiť. Študujeme na univerzite tretieho veku, v zime bežkujeme a na bicykli sme už prešli aj Rakúsko a Česko,“ hovoria aktívni seniori, ktorí sa zhodli, že na kurz ľudového tanca sa prihlásia znovu. „Nám však stačí aj začiatočnícky. Dve hodiny sme totiž vynechali, pretože som bol na operácii nohy, no ani to mi nezabráni v tom, aby som si na poslednej hodine poriadne nezakrepčil,“ zakončil so smiechom Štefan.