Koniec záhradníckej školy v Piešťanoch?! Zariadenie s mnohými úspechmi chcú zlúčiť s iným

Čo s nimi bude? Strednú odbornú školu záhradnícku v Piešťanoch chcú zlúčiť s podobným zariadením v neďalekých Rakoviciach.

Trnavský samosprávny kraj bude o tom rozhodovať na najbližšom zastupiteľstve. Podľa trnavského župana ide o to, že škola vykazuje pravidelný pokles žiakov, čo sa odráža aj v slabom percentuálnom využití priestorov. Škola má pritom v krajine jedinečné študijné odbory. Sklamaná riaditeľka vraví, že cieľ mať jednu veľkú školu môže skôr skončiť zánikom tej piešťanskej.

Riaditeľka Eva Stručková tvrdí, že z učiteľov nebude nikto dochádzať do dedinskej školy. „TTSK pripravil návrh optimalizácie siete škôl, ktorý v jednom bode navrhuje spojiť našu školu SOŠ záhradnícku v Piešťanoch so školou SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach so sídlom v Rakoviciach. Postupne by sa tam malo všetko presťahovať,“ vraví.

„Naša škola poskytuje vzdelávanie v štvorročných študijných maturitných záhradníckych odboroch jedinečných na Slovensku, a to v odbore zá- hradnícka výroba a služby a záhradný dizajn. Naši absolventi pracujú v rôznych odboroch záhradníctva – záhradní architekti, pestovatelia ovocia a zeleniny, realizátori záhrad, floristi, mnohí sú úspešní doma i v zahraničí,“ vysvetľuje.

Škola má i botanickú záhradu a rozárium s jedinečnou zbierkou botanických ruží. „Spojením dvoch záhradníckych škôl, ktoré sú od seba vzdialené necelých 10 kilometrov, chceme vytvoriť jednu silnú školu, ktorá bude centrom pre záhradníctvo a ovocinárstvo nielen v našej župe,“ vysvetlil trnavský župan Jozef Viskupič. Dodal, že v oboch školách dlhodobo klesá počet žiakov a piešťanskej nestačí 100 % finančných prostriedkov od štátu, ale župa ju musí na prežitie dofinancovať ešte o 34 %, čo je neudržateľné.

„Podľa mňa žiaci neprejdú do Rakovíc vzhľadom na zlé dopravné spojenie či málo kultúry. Učitelia nemajú záujem o dochádzanie do Rakovíc, a tak sa nemusí naplniť cieľ vytvoriť veľkú školu so záhradníckym zameraním v Rakoviciach, ale skôr zánik súčasnej školy v Piešťanoch,“ uzavrela riaditeľka.