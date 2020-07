Cibulková na výlete v Prahe s celou rodinou: Prečo tak riskujú?

Prežíva najkrajšie obdobie v živote! Dominika Cibulková (31) sa iba pred necelým mesiacom stala matkou, keď vo Viedni priviedla na svet synčeka Jakubka. V stredu sa s celou svojou rodinkou vybrala do Prahy, kde oslavuje s Michalom štvrté výročie svadby.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Prejav svojej lásky k Michalovi vyslala Dominika do celého sveta prostredníctvom sociálnych sietí.vyznala sa zo svojich citov Cibulková na instagrame. Starostlivý otecko je pre bývalú úspešnú tenistku obrovskou oporou. Inak to nebolo ani počas pôrodu, pred ktorým mala Dominika veľký rešpekt, no nakoniec to spoločne zvládli bez najmenších problémov.

„Počas celého pôrodu bol pri mne a statočne bojoval. Veľmi sa o mňa bál a bol strašne zlatý. Niekedy sa šíria také príbehy, že oteckovia stresujú a vyrábajú zbytočné problémy. Toto rozhodne nebol ten prípad. Tak, ako ma podporuje celý náš spoločný život, tak ma podporoval aj počas pôrodu,“ spomínala s úsmevom Dominika, ktorá pred pár dňami nazbierala odvahu a vybrala sa oslavovať štvrté výročie svadby do stovežatej Prahy.

Netreba však zabúdať, že vo svete stále zúri globálna pandémia, keď sa ľudia boja dochádzať čo i len do práce. Opatrenia sú už síce sčasti uvoľnené, no situáciu týkajúcu sa koronavírusu rozhodne neradno podceňovať. „Nemáme strach. Už sme potrebovali niekam vypadnúť. Sme stále iba spolu ako rodinka. S druhými ľuďmi sa nestretávame, takže obavy z koronavírusu nemáme,“ prezradila pre Nový Čas Cibulková.

Autor: mšj, uka I Foto: instagram/domicibulkova

Malý Jakubko

si v stovežatej

užíva hotelový

luxus aj krásny

výhľad.

Spokojná rodinka si spravila prvý spoločný výlet.