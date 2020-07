Atletika sa otriasala v základoch: Šokujúci rekord však zabehol omylom

Vyzeralo to na prvotriednu senzáciu. Svetový rekord Usaina Bolta na dvojstovku 19,19 sekundy aj v silnom protivetre doslova poslal na smetisko dejín.

Americký šprintér, dvojnásobný majster Noah Lyles (22) prebehol cieľom a časomiera ukazovala neuveriteľný čas 18,90. Atletika sa otriasala v základoch. Ale len na chvíľu...



Slávny atletický míting Weltklasse pre koronavírusovú pandémiu sa konal ako exhibičný s názvom Inspiration Games súčasne na siedmich štadiónoch na troch kontinentoch. Priniesol perfektné výkony, ale v jednej disciplíne aj obrovský rozruch. Ako sa ukázalo, zbytočný. „Šok to na okamih bol, ale potom sa všetko vysvetlilo... Priznám sa, že som sa ešte s niečím takým nestretol, no na ten čas som spozornel,“ prezradil uznávaný atletický odborník Alfons Juck, ktorý podujatie komentoval pre RTVS. „Je mi ľúto športovca, ale aj toho štartéra, ktorý ho zle nasmeroval. Ale je to daň za túto dobu, ktorú žije. Ukážka, že aj doba špičkovej techniky, ktorá môže priniesť takýto neuveriteľný prešľap,“ pokračoval A. Juck, ktorý má vysvetlenie z prvej ruky: „Neborák štartér vo floridskom Bradetone si poplietol množstvo čiar a nasadil ho na jednu z tých štafetových. Takže Lyles absolvoval iba 185 metrov...“

Čas 18,90 s nechápal ani sám atlét. V cieli síce zdvihol ruky nad hlavu, ale zjavne sa netešil tak, ako by sa na zápis do histórie patrilo! Ak by ten čas platil, stal by sa prvým na svete, ktorý by dal dvojstovku pod 19 s! Triasť sa nemusí ani legendárny Usain Bolt, jeho 19,19 s je stále svetovým rekordom! Lyles bol navyše diskvalifikovaný a z víťazstva sa tešil Francúz Christophe Lemaitre, ktorý zabehol v Zürichu „obyčajnejší“ čas 19,80.