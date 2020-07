Marek Janečka o karanténe v Karvinej: Rožky nám nosia predo dvere

Už jedenásty deň sú v domácom väzení! Futbalisti českého klubu MFK Karviná putovali do dvojtýždňovej karantény po tom, čo štyria hráči a jeden člen realizačného tímu mali pozitívne výsledky testu na koronavírus.

Podľa hygienikov k nim včera pribudol piaty hráč. Okrem trénera Juraja Jarábka (57) pôsobia v klube štyria slovenskí futbalisti. Najskúsenejším z nich je 37-ročný kapitán Marek Janečka, ktorý prišiel do tímu zo Spartaka Trnava. Momentálne aj on sedí doma a čaká. „Sme tu zavretí aj s partnerkou, ktorá je tiež v karanténe. Nesmieme vychádzať von. Klub zabezpečil firmu, ktorá rozváža jedlo. Zatiaľ sme to nevyužili. Máme doma suroviny, z ktorých si varíme. Akurát rožky nám nosí pred dvere priateľkina sestra,“ priznal pre Nový Čas rodák z Levoče.

Pobyt doma ho síce obmedzuje, ale vraj nelezie na nervy. Snaží sa to brať realisticky. Občas si zahrajú žolíka, veľkou pomocou je aj internet. „Budúci týždeň absolvuje celé mužstvo druhý test a podľa výsledkov sa uvidí, čo ďalej. Ani my nevieme, kto zo spoluhráčov je nakazený. Iba nám oznámili, že je niekto pozitívny a ideme do karantény,“ pripomína.

Karviná bojuje v skupine o záchranu v českej lige. Jej dohrávku posunuli na koniec júla. „Podľa mňa je to už neregulárna súťaž. Niektoré kluby už majú dovolenky. Niektoré sú už zachránené a keď nastúpime my, postavia proti nám náhradníkov. Za päť dní máme dobehnúť dvojtýždňové manko? To nie je sranda. Domáce cvičenia nemôžu nahradiť riadny tréning,“ dodal Janečka.