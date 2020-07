Sestry Fialkové trénujú v Tatrách: Po horách naháňajú kamzíky!

Nezaprú sa! Najlepšie slovenské biatlonistky Paulína (27) a Ivona (25) Fialkové sa v týchto dňoch svedomito pripravujú na novú sezónu, ktorej štart je pre pandémiu koronavírusu zatiaľ otvorený.

Po vyčerpávajúcom individuálnom tréningu si to najnovšie namierili tam, kde to majú najradšej - do ich milovaných hôr!Pod dohľadom nového kondičného trénera Jakuba Leščinského a fyzioterapeuta Jakuba Hudáka zavítali aj na Skok, jeden z najkrajších vodopádov u nás. Nachádza sa v Mlynickej doline, je vysoký viac ako 30 metrov a výstup okolo neho vedie po klzkých žulových platniach a je zaistený reťazami.povedala Paulína pre Nový Čas.dodala staršia z obľúbeného súrodeneckého dua „Fialiek“.uzavrela sympatická „Paja“, ktorej v súčasných podmienkach najviac chýba tréning streľby vo väčšej nadmorskej výške.