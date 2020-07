Kiska svojimi vyjadreniami pobúril časť poslancov Za ľudí: Odskáče si to Remišová?!

Členov predsedníctva Za ľudí Miroslava Kollára aj Tomáša Valáška prekvapilo medializované vyjadrenie dosluhujúceho predsedu strany Andreja Kisku, v ktorom podporil podpredsedníčku Veroniku Remišovú za budúcu šéfku strany.

Upozorňujú na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme. Členka predsedníctva a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte nechce uzatvárať debatu o možnom predsedovi. Nový šéf Za ľudí sa má voliť na sneme 8. augusta. Aj Kollár zvažuje svoju kandidatúru na tento post.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kollára prekvapilo načasovanie i obsah toho, ako Kiska "vstúpil po dlhom čase verejne opäť do hry". Kiska sa podľa neho vyjadril v deň, keď sa začínajú nominačné snemy v regiónoch. "Jedna z hodnôt, ktoré si v politike cením, je lojálnosť. Preto sa mi to nepáči a nepovažujem to za fér voči Jurajovi Šeligovi. A načasovanie v deň prvého nominačného okresného snemu mi nepripadá ani ako ten najvhodnejší prejav úcty k ľuďom v regiónoch, v štruktúrach, ktorí držia našu stranu na svojich chrbtoch v území. A ktorí majú právo aspoň vo chvíli reštartu slobodne diskutovať o budúcnosti," uviedol pre TASR.

Valášek si myslí, že demokratické strany ctí, keď o svojich lídroch rozhodnú slobodnou voľbou, nie korunováciou. "Máme mesiac do snemu. To je dosť času na zmysluplnú diskusiu medzi jednotlivými kandidátmi. Chcem od nich počuť, ako vidia budúcnosť strany Za ľudí, a môcť si porovnať ich predstavy," povedal pre TASR.

Kollár zároveň potvrdil, že zvažuje kandidatúru na šéfa strany, pričom po Kiskovom vyjadrení to zvažuje "o to viac". "Mám nejaký názor, kam by strana mala smerovať. Keďže si myslím, že dáta ukazujú, že sme strana strednej triedy, mestského voliča," dodal s tým, že je to ešte otázka na vnútrostranícku diskusiu. V prípade dvojice Remišová - Šeliga by si Kollár podľa svojich slov vybral za šéfa strany Šeligu. "Ak by som si mal vybrať talentovanejšieho človeka s väčšou šancou politicky rásť, ja osobne si vyberám Juraja Šeligu," dodal.

Kolíková vníma, koľko práce urobila Remišová, odkedy ju Kiska poveril jeho zastupovaním. "Podľa mňa sa toho zhostila veľmi zodpovedne a svedomite. V tejto chvíli by som však neuzatvárala debatu o možnom predsedovi. Vnútrostranícka diskusia sa stále uskutočňuje," zdôraznila pre TASR. za dôležité označila, aby sa uskutočnil dialóg a výmena názorov. "Vnútri strany si vydiskutujeme plusy a mínusy kandidátov, ktorí majú o líderstvo potenciálne záujem, a víťaza ukáže hlasovanie na sneme," doplnila.

Kiska v rozhovoroch pre Nový Čas i SME povedal, že Remišová by ako skúsená politička mala prijať výzvu a kandidovať za predsedníčku Za ľudí. Za ideálny scenár označil tandem Remišová - Šeliga. Remišová si váži Kiskovu podporu, uviedla, že svoje rozhodnutie o kandidatúre oznámi v najbližšom čase. Šeliga Kiskovo vyjadrenie zatiaľ nekomentoval, prednedávnom svoju kandidatúru nevylučoval. Kiska ostane predsedom Za ľudí len do augustového snemu, kandidovať na ňom už nebude. V líderskej pozícii ho od parlamentných volieb zastupuje Remišová.