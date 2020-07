Odporný čin mladej Češky: Takto zniesla zo sveta svoje bábätko († 3 mes.)?!

Vraždu trojmesačného dieťaťa v Brne, za ktorú jeho matka dostala na Krajskom súde v Brne v polovici júna 18 rokov väzenia, bude riešiť Vrchný súd v Olomouci.

Žena sa proti výške trestu krajského súdu odvolala. ČTK to v piatok povedala hovorkyňa súdu Klára Belkovová. Žena sa k činu z vlaňajšieho októbra priznala, na súde uviedla, že dieťaťom udrela o madlo dverí v odstavenom vozidle. Hrozilo jej až 20 rokov väzenia, prípadne výnimočný trest.



Dvadsaťdvaročná žena dieťa zavraždila pod vplyvom alkoholu vlani 6. októbra. V nepojazdnom odstavenom aute na parkovisku pri čerpacej stanici dieťa podľa rozsudku opakovane bila päsťami do hlavy a následne s ním udrela o madlo dverí. Spôsobila mu tým mnohopočetné rany na hlave, dieťa krvácalo do mozgu.



"Je evidentné, že nikto iný sa na zraneniach poškodeného nepodieľal. Zranenia zodpovedajú tomu, čo popisovala obžalovaná, aj ako popisuje znalecký posudok. Údery boli také silné, že spôsobili to, čo spôsobili, a obžalovanej muselo byť jasné, že keď takto útočí, že to dopadne zle. Ak by to dieťa prežilo, bol by to v podstate zázrak," uviedol v odôvodnení rozsudku z 19. júna predseda senátu Aleš Novotný.



Žena sa pohybuje medzi ľuďmi bez domova. Pred súdom uviedla, že bola so synom v aute a chcela si zapáliť. Išla preto na čerpaciu stanici, kde chcela kúpiť zápalky, ponúkli jej ale len zapaľovač, na ktorý nemala peniaze. Následne v aute zapaľovač hľadala. "Potom som videla toho malého v mojich rukách. Tresla som s ním o to madlo, ja si pamätám, že raz. Potom som ho zakryla a zaspala," uviedla žena. Keď sa prebudila, dieťa odfotila a fotku poslala známemu. Ten jej povedal, nech zavolá záchranárov.