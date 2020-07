V čase pandémie sa zvýšil dopyt po plastických operáciách: Lekári majú jasné vysvetlenie

Množstvo kliník zameraných na plastickú chirurgiu zaznamenalo v čase pandémie nárast počtu klientov.

Zariadenia, ktoré zostali otvorené, museli dodržiavať prísnejšie opatrenia, ako napríklad testovanie na koronavírus alebo častejšie dezinfikovať priestory. Zvýšený dopyt zaznamenali kliniky v Spojených štátoch, Južnej Kórei, Japonsku aj Austrálii. Pacienti žiadali najmä úpravy pier, nosa, botox či face lifting. Počet zahraničných klientov klesol, no narástol dopyt zo strany domácich obyvateľov, ktorým niektoré zariadenia dokonca ponúkli zľavy.



Jedna klinika v Soule uviedla, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka im tento rok počet pacientov stúpol takmer o polovicu. Plastický chirurg Rod J Rohrich z Texasu pre BBC povedal, že by mohli operovať aj šesť dní v týždni. Asociácia estetickej medicíny v Japonsku dokonca vyzvala ľudí, že "takéto zákroky pre mnohých nie sú nevyhnutné" a mali by radšej zostať doma a podporiť tak boj proti šíreniu vírusu.

Michelle Tajiri z kliniky v meste Fukuoka vyhlásila, že ľudia ako hlavný dôvod, prečo sa rozhodli podstúpiť zákrok v čase pandémie, uviedli, že môžu pracovať z domu alebo zakryť stopy po zákroku pod rúško.