Dramatické chvíle: Muž odpadol počas rozhovoru s princom Charlesom!

Princ Charle a vojvodkyňa Camilla vo štvrtok navštívili distribučné centrum supermarketu Asda v Bristole.

Keď sa budúci kráľ rozprával s jedným zo 700 zamestnancov, muž sa začal potácať a neskôr odpadol rovno pred očami člena kráľovskej rodiny. Charles k nemu natiahol ruku, keď padal, ale bolo neskoro. Mužovi sa na pomoc ponáhľali jeho kolegovia a uložili ho do stabilizovanej polohy. Princ stál opodiaľ a v jednej chvíli bezradne rozhodil rukami. Kým sa však v pozadí odohrávala dramatická záchrana, on začal rozhovor so ženou a nešetril úsmevmi.

Všetko dobre dopadlo, muž dostal lekársku pomoc a dokonca sa neskôr opäť pripojil k princovi Charlesovi. Zamestnanci si návštevu členov kráľovskej rodiny po náročných mesiacoch práce počas pandémie pochvaľovali. ,,Každému jednému zo zamestnancov, ktorého stretli, poďakovali za prácu, ktorú odviedli počas posledných 14 týždňov. Bol som poctený,“ cituje portál Metro Chrisa Tillyho, generálneho manažéra distribučného centra.