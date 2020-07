WHO pripravuje vyšetrovanie pôvodu pandémie: Do Číny odcestovali experti

Dvaja experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odcestovali v piatok do čínskej metropoly Peking, aby tam podnikli prípravné práce pred nadchádzajúcim vyšetrovaním pôvodu pandémie koronavírusu.

Dvaja experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odcestovali v piatok do čínskej metropoly Peking, aby tam podnikli prípravné práce pred nadchádzajúcim vyšetrovaním pôvodu pandémie koronavírusu. Odborník na choroby zvierat a epidemiológ sa stretnú s čínskymi partnermi, aby s nimi prediskutovali logistiku, miesta, ktoré navštívia, a účastníkov medzinárodnej misie vedenej WHO, uviedla organizácia.

Jej hlavným cieľom bude zistiť, či "sa (vírus) preniesol z iných druhov na človeka a z akých druhov sa preniesol", povedala na tlačovom brífingu v Ženeve hovorkyňa WHO Margaret Harrisová. Vedci sa domnievajú, že vírus pochádza od netopierov a prostredníctvom iného cicavca, napríklad cibetky alebo šupinavca, sa preniesol na ľudí. Pôvodne bol v centre pozornosti trh so zvieratami v meste Wu-chan, objavenie skorších prípadov nákazy však naznačilo, že k prvému prenosu zo zvierat na človeka mohlo dôjsť inde.



Misia WHO je politicky citlivá, pretože Spojené štáty, hlavný finančný prispievateľ, medzinárodnú organizáciu opustili. Americká administratíva WHO obvinila z nezvládnutia pandémie a podliehania čínskemu vply